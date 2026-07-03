MinSalud quiere crear un sistema de salud indígena que vale $300.000 millones: hay alertas

El Ministerio de Salud publicó para comentarios un proyecto de resolución que establece las reglas para ejecutar hasta $300.000 millones destinados a acompañar el cierre de la operación de la Asociación Indígena del Cauca (AIC EPS-I) y facilitar la puesta en marcha del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI).
Como contexto, la AIC EPS-I ha operado como aseguradora del régimen subsidiado para comunidades indígenas; es su EPS propia. Mientras que lo que propone la SISPI es que el sistema de salud para las comunidades funcione bajo un modelo de organización propio, administrado por el Territorio Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), con un enfoque que integre la medicina convencional y los conocimientos ancestrales.
Además, el nuevo modelo respetaría las tradiciones, prácticas y creencias de las comunidades indígenas.