Niña de 10 años murió tras ser alcanzada por un rayo cuando corría para escapar de la lluvia en Antioquia

Una tragedia enluta al municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño. Una niña de apenas 10 años murió luego de ser alcanzada por un rayo cuando intentaba llegar a su vivienda para protegerse de una fuerte tormenta que cayó sobre la zona rural del municipio.

La víctima fue identificada como Daniela Yiceth Seña Ricardo, estudiante de segundo grado de la Institución Educativa Rural Maneska. Según la información conocida, los hechos ocurrieron sobre las 4:00 de la tarde del pasado lunes 30 de junio en la vereda Sinaí.

La menor permanecía resguardada en una tienda del sector mientras pasaba el aguacero; sin embargo, al notar que la lluvia no disminuía, decidió salir corriendo hacia su casa.

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Fue durante ese recorrido cuando una descarga eléctrica la impactó en el sector conocido como Perico, causándole la muerte de manera inmediata.

Habitantes de la comunidad intentaron auxiliarla y trasladarla, pero la fuerza del impacto fue tal que la niña falleció en el lugar antes de recibir atención médica.

Posteriormente, las autoridades realizaron la inspección técnica del cuerpo y adelantaron los procedimientos judiciales correspondientes para su entrega a la familia.

La muerte de Daniela ha generado conmoción entre los habitantes de El Bagre y en la comunidad educativa de la Institución Educativa Rural Maneska, donde cursaba sus estudios.