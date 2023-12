Iván Velásquez, ministro de Defensa, entregó un balance de las personas que estarían secuestradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El jefe de cartera, además, pidió a los guerrilleros no usar eufemismos para tratar de ocultar que incurren en esta practica criminal.

“Todas estas personas que están en poder del ELN, por cuya libertad se exige una recompensa están secuestrados, como lo dice, además, el comisionado de Paz. En eso no hay ninguna discusión y no tenemos que ponernos a debatir en términos de lo que significa o no significa: esos son secuestros”, dijo Velásquez en declaraciones a medios de comunicación.

El pronunciamiento del jefe de cartera ocurrió justo después de que el comandante eleno, Antonio García, negó en sus redes sociales que su guerrilla cometiera estos delitos. En cambio, el cabecilla guerrillero, dijo que el ELN cometía retenciones o tomaba “prisioneros de guerra” cuando se trataba de secuestros de personas pertenecientes a otros grupos armados.

“El ELN no hace secuestros. Hay diferentes acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos. El ELN solo hace prisioneros y retenidos”, había dicho García en su cuenta de X.

Desde el ministerio de Defensa le recordaron al comandante eleno que retener a una persona con fines económicos se configura en el delito que se conoce como “secuestro extorsivo”.