El fin del Ministerio de la Igualdad: el proyecto que buscaba salvarlo no se va a poder discutir en el Congreso

A menos de dos semanas de la fecha fijada por la Corte Constitucional para delimitar su funcionamiento y existencia, el Ministerio de la Igualdad comenzó a ejecutar las primeras acciones para cerrar sus puertas antes de si quiera haber podido ejecutar sus programas y propuestas.

Una circular enviada a los funcionarios estableció un cronograma para la entrega de información, equipos y responsabilidades, en un escenario en el que dentro de la propia entidad ya se asume que el Congreso no alcanzará a salvar su continuidad.

El futuro del ministerio depende de que el Legislativo apruebe antes del 20 de junio una iniciativa que corrija los problemas identificados por la Corte en la ley que le dio origen.

Sin embargo, la falta de consenso político, de voluntad política y el poco tiempo que queda en la actual legislatura han reducido considerablemente las posibilidades de que el proyecto avance.

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La preparación para el cierre se aceleró luego de que el presidente Gustavo Petro emitiera una directiva ordenando a varias entidades del Gobierno organizar el proceso de desmontaje.

En ese documento, el mandatario señaló que la continuidad del ministerio se vio comprometida por la imposibilidad de culminar oportunamente el trámite legislativo requerido para subsanar las observaciones hechas por el alto tribunal.

La desaparición de la cartera se deriva de la Sentencia C-161 de 2024, mediante la cual la Corte Constitucional dejó sin efectos la ley que creó el Ministerio de la Igualdad. El fallo concluyó que la norma fue aprobada sin contar con el respaldo fiscal exigido para este tipo de iniciativas.