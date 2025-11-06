Se complica la situación del Deportivo Pereira: MinTrabajo abre investigación al club por desacato

El Ministerio del Trabajo abrió una investigación sancionatoria contra el club de fútbol Deportivo Pereira por no acatar la suspensión de actividades que le impuso esa entidad.
El equipo ha cumplido sus fechas de la Liga BetPlay con jugadores de la categoría sub-20, pese a que ya están en marcha procesos por falta de pago a sus futbolistas.
En contexto: MinTrabajo suspendió labores en el Deportivo Pereira por la falta de pagos a los jugadores y empleados
Y es que el Ministerio de Trabajo ha recibido denuncias por falta de pago oportuno de salarios y de aportes a seguridad social, recargos dominicales y festivos a trabajadores del equipo de fútbol y de su área administrativa.