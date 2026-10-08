MinInterior terminó 557 contratos y liberó $103.000 millones como parte de su plan de austeridad

“Esta medida se adopta en concordancia con las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto público y corresponde a un esfuerzo significativo del Ministerio del Interior por optimizar el uso de los recursos asignados y contribuir, desde su propio presupuesto, a las necesidades actuales de financiación del Estado”, informó el Ministerio del Interior.

En ese contexto, el Ministerio del Interior informó que puso $103.000 millones a disposición del Ministerio de Hacienda para que esos recursos puedan ser reorientados hacia otras necesidades del Estado.

A través de la Circular 06, la Presidencia impartió instrucciones a ministros, directores de departamentos administrativos y demás entidades que reciben recursos del Presupuesto General de la Nación para reforzar el control del gasto. La directriz, emitida después de la aprobación del Presupuesto General para 2027, pide limitar, entre otros, los gastos asociados a viajes oficiales y publicidad.

Además de ponerle freno a los viajes oficiales y pedirles a las entidades que prioricen reuniones virtuales antes de autorizar desplazamientos, e l Gobierno empezó a traducir su política de austeridad en recortes concretos.

Los $103.000 millones corresponden a recursos de funcionamiento y de inversión que la entidad decidió dejar disponibles, conservando la apropiación mínima necesaria para cumplir con sus obligaciones y mantener sus prioridades esenciales.

Esta decisión, de acuerdo con la cartera de Interior, no afectará sus proyectos misionales ni las funciones estratégicas de las direcciones de Grupos Étnicos, Democracia y Seguridad.

La plata, según explicaron, podrá ser reorientada hacia proyectos y programas urgentes del Gobierno, especialmente aquellos que requieran atención prioritaria en materia social.

Con esta decisión, el MinInterior busca mostrar que la política de austeridad no se queda únicamente en restricciones para viajes, eventos o publicidad, sino que también puede traducirse en recursos que las entidades dejan disponibles para que Hacienda los destine a otras prioridades.

Los viajes

Entre las medidas adoptadas como parte del plan de austeridad, está la reducción de los viajes. Deberán ser mínimos, estar plenamente justificados y demostrar una relación directa con las funciones del funcionario que los realice.

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Además, las comisiones al exterior requerirán una autorización previa del Despacho Presidencial. En últimas, con esta medida, lo que busca ejercer Casa de Nariño es un mayor control sobre los desplazamientos internacionales financiados con recursos públicos.

Es más, la circular establece criterios de austeridad para la compra de tiquetes aéreos. Las entidades deberán adquirir las opciones más económicas disponibles que cumplan con las necesidades del servicio y evitar gastos que no resulten estrictamente necesarios.

Otro de los puntos señalados por la Presidencia tiene que ver con los recursos asignados a las comisiones. Los funcionarios estarán obligados a reintegrar los saldos que no sean utilizados durante sus desplazamientos, con el fin de evitar sobrecostos o desembolsos injustificados.

Las instrucciones fueron dirigidas a todas las entidades receptoras de recursos del Presupuesto General de la Nación y se suman a las medidas de austeridad contempladas en normas previas citadas por el Gobierno, entre ellas la Ley 1474 de 2011 y la Ley 2345 de 2023.

Con la expedición de esta circular, el Gobierno de Abelardo De La Espriella busca contener el gasto administrativo de cara a la vigencia presupuestal de 2027 y reforzar los controles sobre los viajes oficiales y el uso de recursos públicos.

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Esta directriz, además, se conoce en medio de los cuestionamientos que han surgido en medio del viaje a Francia de la primera dama, Ana Lucía Pineda, por los gastos que este le habría generado al erario.

No obstante, ella salió al paso de las críticas y aseguró que pagó “todo con recursos propios. Puedo ir a París y a donde quiera en el mundo con mi plata”.