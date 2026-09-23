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Así fue el despilfarro de los recursos del agro en el gobierno Petro, según MinAgricultura

Durante la administración anterior, el Ministerio de Agricultura dejó a 25 asesores con honorarios millonarios y sus entidades tuvieron un crecimiento excesivo de contratistas.

  • El ministro Indalecio Dangond presentó una radiografía de lo que recibe de la administración de Gustavo Petro respecto al Ministerio de Agricultura y sus entidades. Fotos: Camilo Suárez y Colprensa
    El ministro Indalecio Dangond presentó una radiografía de lo que recibe de la administración de Gustavo Petro respecto al Ministerio de Agricultura y sus entidades. Fotos: Camilo Suárez y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Ante la Comisión Quinta del Senado, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond presentó una radiografía de su cartera y lo que recibe de la pasada administración encabezada por Gustavo Petro, quien tuvo como ministras a Cecilia López, Jhenifer Mojica y Martha Carvajalino.

El ministro nombrado por Abelardo de la Espriella destacó que durante la anterior administración hubo una mayor asignación presupuestal destinada al agro, siendo esta de 22,6 billones de pesos, algo que superó a los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, quienes entre los dos sumaron 42 billones de pesos durante una década.

Pese a ese aumento de recurso, su ejecución fue baja y no hubo un impacto real en la productividad del campo, además de encontrar falencias en la entrega de tierras y la formalización de proyectos.

De acuerdo al balance de Dangond, a pesar de la millonaria destinación de recursos, la participación del sector agropecuario en el PIB nacional se mantuvo estancada alrededor del 3%. Además, el área cultivada por pequeños productores apenas aumentó aproximadamente 400.000 hectáreas, mientras que los cultivos ilícitos registraron un crecimiento mayor. La importación de alimentos fue de 16 millones de toneladas.

En cuanto a la entrega de predios, de una meta proyectada de 1,5 millones de hectáreas para entrega de tierras a productores, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) solo entregó 99.477 hectáreas, algo que representa un avance del 6,6 % de la meta.

Asimismo, hubo un rezago en la formalización, pues de 3,9 millones de hectáreas como meta, únicamente se logró el 41 %, quedando pendiente el registro de 19.256 títulos, correspondientes a cerca de 714.000 hectáreas.

Lea también: La ANT de Petro tuvo un presupuesto histórico, pero Duque logró más con menos recursos y menos contratistas

Para el ministro Dangond, en la anterior administración se “engañó a la gente” con la entrega de predios, pues se adquirieron fincas “sin papeles y desnudas”, es decir, sin saneamiento de títulos, sin paquetes tecnológicos, sin capacitación ni créditos productivos vinculados.

El despilfarro de los recursos del agro en asesores

En medio de la presentación del panorama del Ministerio de Agricultura y sus dependencias, Dangond denunció que en el anterior gobierno una parte importante de los recursos estuvo destinada a un crecimiento de contratistas y asesores.

Según el balance del funcionario, la exministra Martha Carvajalino dejó 25 asesores con honorarios mensuales individuales de 12 millones de pesos, algo que para Dangond aparte de ser innecesario y de no conocerlos, representa una irresponsabilidad con los productores rurales.

Por otro lado, el senador Juan Espinal del Centro Democrático señaló la presencia de 18 asesores con sueldos superiores a 16 millones de pesos, incluyendo a una pastora contratada para prestar “servicios espirituales”.

En cuanto a los contratistas, dentro de los datos presentados por la directora de la ANT, Lina Garrido, se encontró que esta entidad incrementó su planta de contratistas de 692 en 2022 a 1.698 en 2026. Solo entre el 1 de enero y el 7 de agosto de 2026, se suscribieron contratos de prestación de servicios por más de 114.000 millones de pesos, denunció la funcionaria.

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En su radiografía, Dangond relató que el 8 de agosto debió ingresar con la Policía a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) para frenar actuaciones del director saliente, César Pachón, realizadas en fin de semana, una práctica que fue prohibida por el Consejo de Estado, logrando evitar la realización de convenios por montos entre 190.000 millones y 292.000 millones de pesos.

Siga leyendo: MinAgricultura terminará 10.000 contratos por prestación de servicios y frenará compra de tierras en 2027

Preguntas y respuestas

¿Cuántos asesores tenía el Ministerio de Agricultura al finalizar el gobierno Petro y cuánto ganaban?
Según el balance presentado por el ministro Indalecio Dangond, la exministra Martha Carvajalino dejó 25 asesores con honorarios individuales de 12 millones de pesos mensuales. Además, un senador denunció otros 18 asesores con salarios superiores a $16 millones.
¿Cuántas hectáreas de tierra entregó la ANT durante el gobierno de Gustavo Petro?
La Agencia Nacional de Tierras entregó 99.477 hectáreas, equivalentes al 6,6 % de la meta de 1,5 millones de hectáreas proyectada durante la anterior administración.
¿Cuántos contratistas tenía la Agencia Nacional de Tierras en 2026?
La ANT pasó de 692 contratistas en 2022 a 1.698 en 2026. Entre el 1 de enero y el 7 de agosto de 2026, según la directora Lina Garrido, se suscribieron contratos de prestación de servicios por más de $114.000 millones.

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