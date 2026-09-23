Así fue el despilfarro de los recursos del agro en el gobierno Petro, según MinAgricultura

Ante la Comisión Quinta del Senado, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond presentó una radiografía de su cartera y lo que recibe de la pasada administración encabezada por Gustavo Petro, quien tuvo como ministras a Cecilia López, Jhenifer Mojica y Martha Carvajalino.

El ministro nombrado por Abelardo de la Espriella destacó que durante la anterior administración hubo una mayor asignación presupuestal destinada al agro, siendo esta de 22,6 billones de pesos, algo que superó a los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, quienes entre los dos sumaron 42 billones de pesos durante una década.

Pese a ese aumento de recurso, su ejecución fue baja y no hubo un impacto real en la productividad del campo, además de encontrar falencias en la entrega de tierras y la formalización de proyectos.

De acuerdo al balance de Dangond, a pesar de la millonaria destinación de recursos, la participación del sector agropecuario en el PIB nacional se mantuvo estancada alrededor del 3%. Además, el área cultivada por pequeños productores apenas aumentó aproximadamente 400.000 hectáreas, mientras que los cultivos ilícitos registraron un crecimiento mayor. La importación de alimentos fue de 16 millones de toneladas.

En cuanto a la entrega de predios, de una meta proyectada de 1,5 millones de hectáreas para entrega de tierras a productores, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) solo entregó 99.477 hectáreas, algo que representa un avance del 6,6 % de la meta.

Asimismo, hubo un rezago en la formalización, pues de 3,9 millones de hectáreas como meta, únicamente se logró el 41 %, quedando pendiente el registro de 19.256 títulos, correspondientes a cerca de 714.000 hectáreas.

Lea también: La ANT de Petro tuvo un presupuesto histórico, pero Duque logró más con menos recursos y menos contratistas

Para el ministro Dangond, en la anterior administración se “engañó a la gente” con la entrega de predios, pues se adquirieron fincas “sin papeles y desnudas”, es decir, sin saneamiento de títulos, sin paquetes tecnológicos, sin capacitación ni créditos productivos vinculados.