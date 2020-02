Miembros de la Fuerza Pública, ¿a elegir?

Nueve de mayo de 1958. Cinco días después de haber sido elegido presidente, el liberal Alberto Lleras Camargo se reunió con la cúpula de la Fuerza Pública y pronunció el que es, quizá, su discurso más reconocido: el de los militares deliberantes.

El equilibrio político de la época era frágil. Tras cuatro años de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, liberales y conservadores decidieron darle inicio al llamado Frente Nacional. Sin embargo, y como el país apenas salía del control de la junta militar, Lleras Camargo se vio en la necesidad de resaltar la importancia de que la Fuerza Pública no pudiera votar.

“La política es el arte de la controversia, por excelencia. La milicia, el de la disciplina. Cuando las fuerzas armadas entran a la política se quebranta su unidad porque se abre la controversia. El mantenerlas apartadas de la deliberación pública no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de su función. Si alguien tiene a sus órdenes para resolver la disputa –cuando carezca de argumentos– una ametralladora, un fusil o las fuerzas armadas irá a todos los extremos”, dijo.

Y así, aparentemente, dio fin a una discusión que inició en 1932 cuando el presidente Enrique Olaya Herrera (1930 - 1934) prohibió que los militares votaran. Orden elevada a norma constitucional, en 1945, cuando en el artículo 168 se determinó que “los miembros del Ejército, de la Policía y de los Cuerpos Armados de carácter permanente, no podrán ejercer la función del sufragio en el servicio activo”.

Sin embargo, esa es una discusión que no ha sido zanjada del todo. Cada cierto tiempo, hace carrera la idea de que los militares puedan votar. La más reciente fue propuesta por el representante del Centro Democrático Ricardo Ferro, quien, argumentando que para alcanzar la paz, se debe garantizar el sufragio universal.

Y además aseguró que en la mayoría de países de América Latina (ver infografía), los militares tienen derecho al voto. “Somos la excepción a nivel mundial en donde los militares no pueden votar. Esa fue una restricción que se estableció a mediados del siglo pasado, cuando había un conflicto interpartidista en nuestro país. Hoy la historia no puede servir de fundamento para evitar el voto de los militares”, dijo en diálogo con EL COLOMBIANO.

Los apoyos a la propuesta son pocos. El general (r) Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore) la celebró. “En 1945 se suspendió porque las circunstancias políticas lo obligaron. Pero el contexto de ahora es diferente. Es un derecho que nos corresponde y esperamos que la iniciativa del congresista del Centro Democrático progrese”.

Sobre el riesgo que esto supondría, tanto Ruiz como Ferro coinciden en que si se controla para que no haya proselitismo en los cuarteles, no habrá inconveniente. Aun así, la propuesta, que sería presentada en el proyecto de reforma política al Congreso, no ha caído bien. Desde distintos sectores ha sido rechazada.

El Partido Conservador aseguró, a través de un comunicado, que “consideramos inconveniente y no acompañaremos las propuestas que buscan habilitar a los miembros de la Fuerza Pública para votar. Su mandato constitucional es salvaguardar a todos los ciudadanos, lo cual no solo requiere de un alto contenido ético sino de imparcialidad”.

Entretanto, el Centro Democrático –colectiviudad de la que hace parte el congresista que hizo la propuesta– explicó que la idea es exclusiva de Ferro. Es decir, que en ella no participan los demás parlamentarios, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Y más allá del Congreso, en la Casa de Nariño le cerraron de tajo la puerta a la proposición. El presidente Iván Duque dijo que “no me gusta. Entendemos el talante histórico de ser fuerzas apolíticas. Por eso quiero que se mantenga ese principio. Nuestra Fuerza Pública no puede ser politizada”.

Con este panorama, parece que –de momento– seguirán vigentes las palabras de Alberto Lleras Camargo.