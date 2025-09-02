x

“Mi relación con Petro es profesional, a las jóvenes siempre las acusan de tener relaciones sexuales o amorosas con sus jefes”: Juliana Guerrero

Guerrero afirmó que conoció a Petro en campaña y recalcó que su relación con él es únicamente profesional.

    Juliana Guerrero, próxima viceministra de Juventudes. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

En entrevista con Blu Radio, la próxima viceministra de Juventudes aseguró que su llegada al Gobierno responde a su trayectoria en la agenda juvenil y rechazó las versiones que vinculan su nombramiento con una relación personal con el presidente Gustavo Petro.

Guerrero recalcó que su vínculo con el presidente es “estrictamente profesional” y comentó que los señalamientos en su contra son un reflejo del machismo que enfrentan las mujeres jóvenes en la política colombiana.

Lea también: “No puedo revelar por qué viajé en helicópteros, pero no tiene nada que ver con la U. del Cesar”: próxima viceministra Juliana Guerrero

La funcionaria designada sostuvo que su nombramiento se debe al camino recorrido en el trabajo con colectivos juveniles. “Yo estoy aquí porque me lo merezco y he trabajado, muchos jóvenes también están en este gobierno porque han trabajado”, afirmó.

Sobre las versiones que circulan en torno a su cercanía con el mandatario, Guerrero fue enfática en que “con el señor presidente tengo una relación estrictamente profesional”.

Guerrero afirmó que los señalamientos hacia ella no son un hecho nuevo, sino una situación que viven muchas mujeres en la política. “A mí me causa mucha curiosidad que esto siempre le pasa a las mujeres que están jóvenes dentro del Gobierno”, dijo.

”Estoy aquí por mi trabajo”

Guerrero relató que conoció al hoy presidente durante la campaña del Pacto Histórico en 2021, cuando se desempeñaba como representante estudiantil de la Universidad Popular del Cesar y coordinaba actividades juveniles en ese departamento.

En la entrevista también recordó que en medio de la campaña estuvo en actos en Valledupar y en Aguachica, donde, junto a otros jóvenes, le habló a Petro sobre los problemas de la Universidad Popular del Cesar y le pidió que interviniera.

Al final, Guerrero explicó que los rumores que buscan deslegitimar su trabajo tienen un trasfondo de discriminación. “Si una mujer joven trabaja de cerca con un jefe político, se dice que hay un vínculo amoroso o sexual, y no funciona así”, expresó.

Le puede interesar: Publican hoja de vida de Juliana Guerrero y arrecian dudas por sus títulos profesionales: pasó de técnica a profesional en 15 días

