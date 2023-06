Mesa de paz con bandas del Valle de Aburrá avanza sin ley a la vista

Añadió que “en el trámite legislativo se encontraron una serie de asuntos que el proyecto no contemplaba, por lo que la idea es volver a presentarlo en la próxima legislatura”.

Así lo confirmaron a EL COLOMBIANO fuentes cercanas a estas organizaciones, que desde un principio se opusieron a una ley que, según ellas, no incluía sus peticiones, era complicada de cumplir y otorgaba menos beneficios que el sistema penal ordinario.

¿En qué van los diálogos?

La mesa de diálogos se instaló el pasado 2 de junio en la cárcel de Itagüí, cuando el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, presentó en un acto público a las delegaciones del Gobierno y de las bandas. Sin embargo, a la fecha no se ha concretado la primera reunión oficial entre las partes.

Esto no quiere decir que no estén trabajando, recalcó Mejía. “Seguimos avanzando en la construcción de los protocolos, ya no será uno, sino varios; y en la adecuación del espacio en la cárcel”, dijo.

Los protocolos que están discutiendo en este momento buscan: 1). Definir las funciones de los miembros de la mesa, como los delegados, garantes y testigos internacionales; 2). Determinar el quorum mínimo para sesionar y la frecuencia, que podría ser una cita quincenal de ocho horas, respetando la jornada carcelaria; 3). Establecer cuándo habrá sesiones extras y por qué motivos; 4). El mecanismo de intervención social en los territorios de injerencia de las bandas, por ejemplo, con programas institucionales para jóvenes; 5). Las acciones a seguir en caso de contingencias.

Mejía indicó que los delegados del Gobierno están yendo, como mínimo, una vez por semana a Itagüí. “También estamos acondicionando un espacio de unos 30 metros cuadrados allá adentro, que será el sitio para las discusiones. La Mapp OEA ya donó los computadores”, acotó.