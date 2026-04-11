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80 capturas y dos toneladas de marihuana incautadas en operativo masivo de la Policía y el Ejército

Una megatoma en el Valle del Cauca permitió también la incautación de 1.500 tarjetas usadas para hacer cambiazos y la recuperación de vehículos robados.

  • El operativo fue coordinado entre Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial, la Fiscalía y las administraciones local y departamental. Foto: Captura de video MinDefensa
    El operativo fue coordinado entre Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial, la Fiscalía y las administraciones local y departamental. Foto: Captura de video MinDefensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Las autoridades desplegaron una megatoma con el fin de combatir el microtráfico, el homicidio y la extorsión. Producto de esta hubo 80 capturas, la incautación de armas de fuego, motocicletas y toneladas de marihuana.

El operativo se llevó a cabo en Buga, Valle del Cauca y contó con la coordinación de la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial, la Fiscalía y las administraciones local y departamental.

Lea también: Golpe al microtráfico en Antioquia: operación de Ejército y Policía Militar logró incautación de marihuana en Itagüí

Las acciones de las autoridades se concentraron principalmente en las comunas 1, 3 y 5 de este municipio, logrando un total de 80 capturas, de las cuales 62 fueron en flagrancia y 18 mediante orden judicial tras la ejecución de 53 allanamientos.

Según el balance de la Policía, en la megatoma se logró incautar 2 toneladas de marihuana y dosis de otros estupefacientes, 5 armas de fuego y 71 teléfonos celulares utilizados para coordinar actividades delictivas.

También se registraron 8 motocicletas y 2 vehículos recuperados, destacándose un camión cargado con 70 cilindros de gas que había sido hurtado previamente en Tuluá y una camioneta perteneciente al Ingenio Mayagüez.

Otros procedimientos permitieron la captura de dos sujetos en un bus de servicio público que transportaban 227 frascos de ketamina en la ruta Ipiales–Medellín.

¿Cuáles fueron los grupos afectados por la megatoma en Buga?

En medio del operativo se dio la desarticulación de la banda criminal Los Richis, una estructura dedicada al hurto informático mediante la modalidad de “cambiazo de tarjetas” bancarias.

Este grupo, que operaba no solo en el Valle sino también en Caldas, Boyacá y Cundinamarca, generaba rentas ilícitas de aproximadamente 80 millones de pesos mensuales. Durante su captura, las autoridades incautaron 1.529 tarjetas bancarias, además de documentos de identidad, licencias de conducción y libretas militares.

También se golpeó a la estructura Los MD con la captura de nueve de sus integrantes sindicados por delitos de concierto para delinquir, homicidio y tráfico de armas. Con esto también se permitió el esclarecimiento de 6 homicidios consumados y 5 en grado de tentativa, incluyendo una masacre ocurrida el 10 de agosto de 2025 en el sector de Alto Bonito, donde tres miembros de una misma familia perdieron la vida.

Las autoridades resaltaron que estas operaciones han contribuido a una reducción del 69% en los homicidios en la región, pasando de 51 a 16 casos en comparación con el periodo anterior, así como una disminución del 7% en lesiones personales y del 55% en el hurto a residencias.

Durante la jornada también se realizaron más de 15.000 verificaciones de antecedentes y se impusieron 371 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

Siga leyendo: Con dos operativos, Ejercito golpeó a grupos ilegales del Suroeste de Antioquia

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué bandas fueron desarticuladas en el operativo de Buga?
Se desarticuló a ”Los Richis”, que operaba en cuatro departamentos robando tarjetas bancarias, y se golpeó severamente a ”Los MD”, capturando a 9 sicarios responsables de masacres y ataques en el sector de Alto Bonito.
¿Cuánto dinero robaba la banda “Los Richis” mensualmente?
Esta estructura generaba rentas ilícitas superiores a los 80 millones de pesos mensuales mediante el fraude informático y el cambio de tarjetas de crédito y débito a ciudadanos desprevenidos.
¿Qué impacto tuvo la megatoma en las cifras de criminalidad?
Las autoridades confirmaron una reducción histórica del 69% en homicidios en la zona intervenida

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