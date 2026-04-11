80 capturas y dos toneladas de marihuana incautadas en operativo masivo de la Policía y el Ejército

Las autoridades desplegaron una megatoma con el fin de combatir el microtráfico, el homicidio y la extorsión. Producto de esta hubo 80 capturas, la incautación de armas de fuego, motocicletas y toneladas de marihuana.

El operativo se llevó a cabo en Buga, Valle del Cauca y contó con la coordinación de la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial, la Fiscalía y las administraciones local y departamental.

Lea también: Golpe al microtráfico en Antioquia: operación de Ejército y Policía Militar logró incautación de marihuana en Itagüí

Las acciones de las autoridades se concentraron principalmente en las comunas 1, 3 y 5 de este municipio, logrando un total de 80 capturas, de las cuales 62 fueron en flagrancia y 18 mediante orden judicial tras la ejecución de 53 allanamientos.

Según el balance de la Policía, en la megatoma se logró incautar 2 toneladas de marihuana y dosis de otros estupefacientes, 5 armas de fuego y 71 teléfonos celulares utilizados para coordinar actividades delictivas.

También se registraron 8 motocicletas y 2 vehículos recuperados, destacándose un camión cargado con 70 cilindros de gas que había sido hurtado previamente en Tuluá y una camioneta perteneciente al Ingenio Mayagüez.