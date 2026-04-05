Alerta por escasez de medicamentos psiquiátricos en Colombia, ¿qué está pasando?

En medio de la crisis de salud que afronta el país, un nuevo episodio se suma al panorama, que es de todo menos alentador. Desde el Comité Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Psiquiatría alertaron sobre la falta de medicamentos para tratar este tipo de enfermedades en el país.
Este no es un llamado de atención cualquiera. Demuestra, entre otras cosas, que la salud mental en Colombia enfrenta una de sus crisis más agudas en los últimos años, no solo por el aumento en la demanda de servicios, sino por una barrera logística que pone en riesgo la vida de los pacientes: la escasez de medicamentos.
Gremios de psiquiatría de distintas regiones del país han emitido una alerta urgente ante la falta de disponibilidad de los fármacos, una situación que afecta tanto a la red pública como a la privada.
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De acuerdo con el reporte de los especialistas, el desabastecimiento abarca un espectro amplio. Se ha registrado una ausencia preocupante de antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y medicamentos específicos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).
Esta carencia no es un asunto menor; para miles de personas, el acceso a estos medicamentos representa la diferencia entre la funcionalidad, el oportuno desenvolvimiento social o el colapso emocional o físico.