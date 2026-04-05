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Alerta por escasez de medicamentos psiquiátricos en Colombia, ¿qué está pasando?

Así lo advirtió la Asociación Colombiana de Psiquiatría; OMS habla de miles de millones de trastornos de salud mental en el mundo.

  • 56 fármacos no tienen indicación Invima para uso pediátrico, aunque varios están en la lista de esenciales de la OMS. Foto: Getty
    56 fármacos no tienen indicación Invima para uso pediátrico, aunque varios están en la lista de esenciales de la OMS. Foto: Getty
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 7 horas
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En medio de la crisis de salud que afronta el país, un nuevo episodio se suma al panorama, que es de todo menos alentador. Desde el Comité Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Psiquiatría alertaron sobre la falta de medicamentos para tratar este tipo de enfermedades en el país.

Este no es un llamado de atención cualquiera. Demuestra, entre otras cosas, que la salud mental en Colombia enfrenta una de sus crisis más agudas en los últimos años, no solo por el aumento en la demanda de servicios, sino por una barrera logística que pone en riesgo la vida de los pacientes: la escasez de medicamentos.

Gremios de psiquiatría de distintas regiones del país han emitido una alerta urgente ante la falta de disponibilidad de los fármacos, una situación que afecta tanto a la red pública como a la privada.

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De acuerdo con el reporte de los especialistas, el desabastecimiento abarca un espectro amplio. Se ha registrado una ausencia preocupante de antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y medicamentos específicos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Esta carencia no es un asunto menor; para miles de personas, el acceso a estos medicamentos representa la diferencia entre la funcionalidad, el oportuno desenvolvimiento social o el colapso emocional o físico.

El peligro de la interrupción

De acuerdo con un informe publicado en septiembre del año pasado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1.000 millones de personas en el mundo padecen trastornos de salud mental.

Además, no es algo que tenga un posible freno, ya que establecieron que es una problemática que sigue en aumento y que representa un desafío significativo para los sistemas de salud.

Según se advirtió, afecciones como la ansiedad y la depresión generan no solo un alto costo humano, sino también un fuerte impacto económico a nivel global.

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Aunque en los últimos años varios países han fortalecido sus políticas y programas en esta materia, la OMS determinó que aún es necesario incrementar la inversión y las acciones para ampliar la cobertura de los servicios de atención.

Es por eso que ante las advertencias por la escasez de los medicamentos en Colombia, el llamado no pasa desapercibido.

La psiquiatría moderna se basa en un equilibrio delicado entre la terapia y el soporte en sus tratamientos farmacológicos. Cuando este último falla, el retroceso puede ser devastador para los pacientes.

Los expertos subrayan que el correcto tratamiento de estas enfermedades exige una formación adecuada y, sobre todo, una continuidad inquebrantable en las dosis prescritas.

En su pronunciamiento, desde la Asociación de Psiquiatría fueron enfáticos al señalar las consecuencias de este desabastecimiento: “La interrupción abrupta de los tratamientos psicofarmacológicos puede comprometer procesos terapéuticos construidos durante largos periodos y se asocia con desenlaces negativos para la salud, tales como recaídas, rehospitalizaciones, desarrollo de resistencia a los tratamientos y aumento del riesgo de conductas autolesivas, incluyendo el suicidio”.

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Un paciente que deja de recibir su medicación para tratar estas enfermedades puede perder todo su proceso en cuestión de días, comprometiendo meses o años de estabilidad en su tratamiento.

“La interrupción abrupta de los tratamientos puede poner en riesgo la continuidad de estos y la estabilidad clínica de los pacientes”, señaló la Asociación en una entrevista para Caracol Radio.

Barreras en suministro

Aunque las causas del desabastecimiento son varias —incluyendo problemas en la importación de materias primas, deudas de las EPS con proveedores y demoras en trámites regulatorios—, para los expertos la prioridad debe ser el paciente.

La falta en el tratamiento, provocada por factores externos como la imposibilidad de conseguir la droga en las farmacias, genera un fenómeno de “resistencia” donde el cuerpo deja de responder a los fármacos cuando estos finalmente se retoman.

Ante este panorama, el gremio ha decidido elevar su voz hacia las entidades gubernamentales y los laboratorios. En su comunicado, expresaron que “hacemos un nuevo llamado a todos los actores involucrados en la cadena de producción, distribución y acceso a medicamentos en psiquiatría, para que se adopten las medidas necesarias que permitan superar las barreras actuales”.

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Para los especialistas, la solución no da espera, pues la calidad de vida de los afectados se deteriora cada día que una fórmula médica queda sin ser entregada. “Garantizar el acceso oportuno a estos tratamientos es fundamental para la recuperación, estabilidad y calidad de vida de muchas personas con enfermedades mentales”, se estableció en el pronunciamiento.

El llamado final estuvo dirigido “a todos los actores involucrados en la cadena de producción, distribución y acceso a medicamentos en psiquiatría, para que se adopten las medidas necesarias que permitan superar las barreras actuales”.

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