Alerta por escasez de medicamentos psiquiátricos en Colombia, ¿qué está pasando?

En medio de la crisis de salud que afronta el país, un nuevo episodio se suma al panorama, que es de todo menos alentador. Desde el Comité Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Psiquiatría alertaron sobre la falta de medicamentos para tratar este tipo de enfermedades en el país. Este no es un llamado de atención cualquiera. Demuestra, entre otras cosas, que la salud mental en Colombia enfrenta una de sus crisis más agudas en los últimos años, no solo por el aumento en la demanda de servicios, sino por una barrera logística que pone en riesgo la vida de los pacientes: la escasez de medicamentos. Gremios de psiquiatría de distintas regiones del país han emitido una alerta urgente ante la falta de disponibilidad de los fármacos, una situación que afecta tanto a la red pública como a la privada. Lea también: El “detector de mentiras” del Ministerio de Salud que desinforma sobre la crisis del sistema De acuerdo con el reporte de los especialistas, el desabastecimiento abarca un espectro amplio. Se ha registrado una ausencia preocupante de antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y medicamentos específicos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Esta carencia no es un asunto menor; para miles de personas, el acceso a estos medicamentos representa la diferencia entre la funcionalidad, el oportuno desenvolvimiento social o el colapso emocional o físico.

El peligro de la interrupción

De acuerdo con un informe publicado en septiembre del año pasado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1.000 millones de personas en el mundo padecen trastornos de salud mental. Además, no es algo que tenga un posible freno, ya que establecieron que es una problemática que sigue en aumento y que representa un desafío significativo para los sistemas de salud. Según se advirtió, afecciones como la ansiedad y la depresión generan no solo un alto costo humano, sino también un fuerte impacto económico a nivel global. Siga leyendo: El ayuno intermitente podría facilitar el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, según la ciencia Aunque en los últimos años varios países han fortalecido sus políticas y programas en esta materia, la OMS determinó que aún es necesario incrementar la inversión y las acciones para ampliar la cobertura de los servicios de atención. Es por eso que ante las advertencias por la escasez de los medicamentos en Colombia, el llamado no pasa desapercibido. La psiquiatría moderna se basa en un equilibrio delicado entre la terapia y el soporte en sus tratamientos farmacológicos. Cuando este último falla, el retroceso puede ser devastador para los pacientes.

Los expertos subrayan que el correcto tratamiento de estas enfermedades exige una formación adecuada y, sobre todo, una continuidad inquebrantable en las dosis prescritas. En su pronunciamiento, desde la Asociación de Psiquiatría fueron enfáticos al señalar las consecuencias de este desabastecimiento: “La interrupción abrupta de los tratamientos psicofarmacológicos puede comprometer procesos terapéuticos construidos durante largos periodos y se asocia con desenlaces negativos para la salud, tales como recaídas, rehospitalizaciones, desarrollo de resistencia a los tratamientos y aumento del riesgo de conductas autolesivas, incluyendo el suicidio”. Lea aquí: ¿Se siente cansado o desconcentrado? El sueño y la productividad, lo más afectado por uso de redes sociales Un paciente que deja de recibir su medicación para tratar estas enfermedades puede perder todo su proceso en cuestión de días, comprometiendo meses o años de estabilidad en su tratamiento. “La interrupción abrupta de los tratamientos puede poner en riesgo la continuidad de estos y la estabilidad clínica de los pacientes”, señaló la Asociación en una entrevista para Caracol Radio.

Barreras en suministro