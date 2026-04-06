Candidatos reaccionaron a los audios que conectan a ‘Pitufo’ con funcionarios del Gobierno: “¿Dónde están los videos y la verdad?”

En medio de la revelación de audios y reuniones que involucran a funcionarios del gobierno de Gustavo Petro con el señalado contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, los candidatos a la Presidencia y diferentes figuras políticas del país reaccionaron ante el alcance de la denuncia. En la noche del pasado domingo, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló presuntos nexos y reuniones que habrían sostenido funcionarios públicos con uno de los abogados de alias Papá Pitufo. El noticiero tuvo acceso a grabaciones de dos encuentros realizados a comienzos de 2025, en los que se evidenciaría que cuatro miembros del Gobierno mantuvieron comunicación directa con Marín, incluso antes de que lo hicieran las autoridades colombianas. Ante esto, las reacciones políticas no se hicieron esperar. Una de las primeras en expresar su rechazo fue la candidata presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático), quien, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, aseguró que lo revelado en estos audios es “gravísimo”. “Es gravísimo: mientras el país preguntaba por los $500 millones de ‘Papá Pitufo’, desde la DNI se reunían con él para ofrecerle beneficios. Presidente Petro, el país exige respuestas: ¿dónde están los videos y la verdad?”, escribió Valencia.

Además, la candidata aseguró que lo revelado por Noticias Caracol sobre los vínculos de Petro con ‘Papá Pitufo’ es “absolutamente impresionante. Ya son cuatro los emisarios que se habrían reunido con ‘Papá Pitufo’ o con sus abogados para tratar de calmar el tema”. Y recordó el episodio que ya se había dado a conocer en 2025 sobre uno de los pilares clave de esta investigación, que conecta una supuesta entrega de $500 millones a la campaña Petro Presidente por parte de Diego Marín. “’Papá Pitufo’ es el jefe del contrabando en Colombia. Pues resulta que en ese mismo año, Lemus, el director de la Agencia de Inteligencia, se estaba reuniendo con el abogado de Papá Pitufo para ofrecerle, oigan bien, beneficios jurídicos, si se quedaba calladito, es decir, hagámonos pasito”, dijo Valencia. También pidió claridad por parte del Gobierno Nacional: “Pero lo grave de todo esto es que aquí hay que pedir explicaciones al Gobierno. ¿Dónde está el supuesto video donde devolvieron los 500 millones de pesos? ¿Dónde están las respuestas del presidente Petro sobre todos estos vínculos de ‘Papá Pitufo’ con gente de su gobierno?”. Asimismo, solicitó una intervención directa por parte de la Fiscalía “porque no puede ser la fiscal de Petro la que siga empantanando las investigaciones sobre el Gobierno. Que la Comisión de Acusaciones del Congreso haga algo y le cuente la verdad a los colombianos”. Por su parte, Juan Manuel Galán, exprecandidato presidencial y compañero en la Gran Consulta por Colombia en la que quedó victoriosa Valencia, aseguró que “Gustavo Petro llegó prometiendo romper con las viejas prácticas, enfrentar la corrupción y cerrarles el paso a las mafias. Pero lo que hoy se acumula son denuncias, investigaciones y dudas cada vez más graves sobre quiénes realmente están influyendo en su gobierno”. Además, señaló que “¡La inteligencia no puede seguir en manos equivocadas! ¿Para eso quieren reeligirse? Colombia necesita un gobierno serio, transparente y que responda con hechos, no con discursos”.

Por otro lado, Enrique Gómez, director de Salvación Nacional y jefe de debate de Abelardo de la Espriella, escribió en su cuenta de X que “se demuestra que la relación entre ‘Papá Pitufo’ y el presidente Gustavo Petro no era una simple coincidencia a la luz de la falsa Paz total o de negociaciones con criminales”. Y aseguró que el informe de Noticias Caracol “da cuenta de información fiable entre criminales del bajo mundo con Gustavo Petro, solicitando la información a ‘Papá Pitufo’ sobre seguridad y ¿acaso para favorecerlo en penas o intercambio de beneficios judiciales? Todo lo relacionado con ese episodio está anclado al Pacto de la Picota”.

¿Qué dicen los otros candidatos?