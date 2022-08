En el Capitolio es sabida su cercanía con el exsenador Germán Hoyos del Partido de La U, quien a su vez tiene relación con el alcalde Daniel Quintero. A través de él, también sería cercana al concejal de Medellín, Luis Carlos Hernández. No obstante, ante la pregunta del tema respondió que si llega al cargo será por méritos, pero no negó dichos lazos. “Confío en el buen juicio de los congresistas de este país”, anotó.

En febrero, este medio publicó una radiografía de la relación de altos cargos de la Contraloría municipal y la coalición de Quintero en el Concejo. 25 de los 30 cargos del equipo de la entidad tenían lazos con concejales en ejercicio, otros que en ese momento lo eran, aunque ya están separados de la corporación, y personajes de la política que han apoyado a la Alcaldía actual.

Torres es abogada especialista en Derecho Comercial con especialización en Gerencia y maestrías en Negocios y Gobierno Público. Estuvo en el ICBF y el Maná, y en la Secretaría de Equidad de Género. Hizo labores en la Contraloría General como delegada provincial para Antioquia y en la Contraloría de Antioquia como contralora delegada. Incluso, fue contralora encargada del departamento, tras las capturas de Sergio Zuluaga y Rubén Darío Naranjo.

Tiene expectativas altas de llegar al cargo nacional. “El proceso lo he desarrollado de una manera técnica, han sido mis conocimientos, mi trayectoria, mi hoja de vida pero en especial mi perseverancia las que me han llevado a este punto y no otra cosa”, señala.