Mauricio Gómez Amín deja su aspiración presidencial y anuncia respaldo a Abelardo de la Espriella

Mauricio Gómez Amín confirmó este lunes 1 de diciembre que renuncia a su aspiración presidencial por el Partido Liberal y que apoyará la candidatura de Abelardo de la Espriella, decisión que explicó en un video publicado en sus redes sociales: “como padre de familia y ciudadano” en el que advirtió que Colombia enfrenta “un momento decisivo” y que, por eso, optó por respaldar al aspirante que, según él, ha logrado conectar con el electorado y puede unificar al país.

La decisión de Gómez Amín llega después de aparecer en la más reciente encuesta presidencial de Invamer de noviembre de 2025 dentro del grupo de candidatos con menor intención de voto. Entérese: Elecciones 2026: Cepeda puntea en intención de voto con 31,9 % y De la Espriella le sigue con 18,2 %, según Invamer En la medición, que incluyó a 30 aspirantes, obtuvo 0,2% cuando se preguntó por quién votarían los ciudadanos si las elecciones fueran el próximo domingo. Su nombre apareció en el segundo bloque de resultados, junto a otros aspirantes que no superaron el 1% y que, en conjunto, sumaron 22 candidatos con menos del 2%. En la medición de voto negativo, Gómez Amín registró 0,4% frente a la pregunta sobre por quién nunca votarían los encuestados. También allí quedó ubicado en el tramo final de la lista, junto a figuras como Juan Carlos Cárdenas, Daniel Palacios y David Luna.

La encuesta también midió reconocimiento y percepción. El 94,3% de los consultados dijo no conocerlo o no haber oído hablar de él, mientras que solo el 5,7% reportó algún nivel de conocimiento. Entre quienes sí dijeron conocerlo, el 4,2% afirmó tener una opinión favorable y el 1,5% una desfavorable. Ese nivel de conocimiento se ubica muy por debajo del que registran otros aspirantes presidenciales en la misma medición. Figuras como Iván Cepeda (79,2%), Sergio Fajardo (74,9%) y Abelardo de la Espriella (63,3%) tienen un alcance público mucho mayor, lo que refleja la distancia entre la visibilidad de Gómez Amín y la de quienes hoy concentran las principales posiciones en la carrera presidencial.

El aspirante al que se suma: el momento electoral de Abelardo de la Espriella