x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Mauricio Gómez Amín deja su aspiración presidencial y anuncia respaldo a Abelardo de la Espriella

El senador liberal anunció que retira su aspiración presidencial por el Partido Liberal y respaldará la campaña de Abelardo de la Espriella, a quien considera la opción para unificar al país frente al momento político actual.

  • Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, apoyará a Abelardo de la Espriella para la presidencia. FOTO: COLPRENSA
    Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, apoyará a Abelardo de la Espriella para la presidencia. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

Mauricio Gómez Amín confirmó este lunes 1 de diciembre que renuncia a su aspiración presidencial por el Partido Liberal y que apoyará la candidatura de Abelardo de la Espriella, decisión que explicó en un video publicado en sus redes sociales: “como padre de familia y ciudadano” en el que advirtió que Colombia enfrenta “un momento decisivo” y que, por eso, optó por respaldar al aspirante que, según él, ha logrado conectar con el electorado y puede unificar al país.

La decisión de Gómez Amín llega después de aparecer en la más reciente encuesta presidencial de Invamer de noviembre de 2025 dentro del grupo de candidatos con menor intención de voto.

Entérese: Elecciones 2026: Cepeda puntea en intención de voto con 31,9 % y De la Espriella le sigue con 18,2 %, según Invamer

En la medición, que incluyó a 30 aspirantes, obtuvo 0,2% cuando se preguntó por quién votarían los ciudadanos si las elecciones fueran el próximo domingo. Su nombre apareció en el segundo bloque de resultados, junto a otros aspirantes que no superaron el 1% y que, en conjunto, sumaron 22 candidatos con menos del 2%.

En la medición de voto negativo, Gómez Amín registró 0,4% frente a la pregunta sobre por quién nunca votarían los encuestados. También allí quedó ubicado en el tramo final de la lista, junto a figuras como Juan Carlos Cárdenas, Daniel Palacios y David Luna.

La encuesta también midió reconocimiento y percepción. El 94,3% de los consultados dijo no conocerlo o no haber oído hablar de él, mientras que solo el 5,7% reportó algún nivel de conocimiento. Entre quienes sí dijeron conocerlo, el 4,2% afirmó tener una opinión favorable y el 1,5% una desfavorable.

Ese nivel de conocimiento se ubica muy por debajo del que registran otros aspirantes presidenciales en la misma medición. Figuras como Iván Cepeda (79,2%), Sergio Fajardo (74,9%) y Abelardo de la Espriella (63,3%) tienen un alcance público mucho mayor, lo que refleja la distancia entre la visibilidad de Gómez Amín y la de quienes hoy concentran las principales posiciones en la carrera presidencial.

El aspirante al que se suma: el momento electoral de Abelardo de la Espriella

El respaldo de Gómez Amín llega en un momento en el que Abelardo de la Espriella figura entre los primeros lugares de la intención de voto. En el escenario amplio de 30 candidatos, la encuesta lo ubicó en el segundo lugar, con 18,2%, uno de los tres aspirantes —junto a Iván Cepeda y Sergio Fajardo— que supera el voto en blanco.

Al reducir la medición a tres nombres, De la Espriella sube a 25,6%, lo que indica que recoge apoyos cuando se depura la oferta. Ese comportamiento lo deja como el principal competidor de Iván Cepeda, aunque en los escenarios hipotéticos de segunda vuelta, según el estudio, sería derrotado tanto frente a Cepeda como ante Sergio Fajardo.

En términos de rechazo, registró 12,2% en el voto negativo, porcentaje que lo ubica dentro del grupo de figuras con resistencias altas en la contienda. La encuesta también mostró que su nivel de conocimiento alcanza el 63,3% y que su imagen está dividida entre opiniones favorables y desfavorables casi por partes iguales.

De la Espriella ha construido su aspiración sobre una fuerte presencia en redes y eventos públicos, y es percibido como uno de los nombres con mayor impulso dentro de la derecha. Su posición lo ha llevado a insistir en que este sector político debe definir pronto un mecanismo para escoger candidato, afirmación que se alinea con el argumento de Gómez Amín al anunciar su adhesión.

Le puede interesar: ¿Por qué Iván Cepeda lidera la intención de voto según Invamer? Consulta del Pacto, maquinaria del Gobierno y otras claves

Temas recomendados

Política
Elecciones
Partidos políticos
Partido Liberal
Elecciones 2026
Colombia
Abelardo de la Espriella
Mauricio Gómez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida