“Bajo matrícula condicional”: Bernie Moreno, senador republicano, tras encuentro Petro-Trump

Luego de la tan esperada reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, que en un principio fue calificada como “fantástica”, ahora se conocen más detalles de lo que dejó el acercamiento. Si bien de ambas partes llovieron elogios, en profundidad, sobre lo que se habló a puertas cerradas en la Oficina Oval, solo lo saben sus interlocutores. Uno de ellos fue Bernie Moreno, senador republicano, crítico del Gobierno Petro y quien causó sorpresa al estar entre los invitados de este encuentro.

En entrevista con María Isabel Rueda, para El Tiempo, Moreno aseguró que, si bien la reunión fue cordial, no fue de completa aprobación para el lado colombiano por parte de Estados Unidos. A su juicio, la situación de fondo no ha variado: Colombia sigue enfrentando una producción histórica de cocaína y un contexto en el que el narcoterrorismo mantiene a amplios sectores de la población bajo amenaza. En ese sentido, sostuvo que Washington ha puesto al presidente Petro bajo una especie de “matrícula condicional” durante los próximos meses, una práctica que, según dijo, Washington ha aplicado antes con países que atraviesan escenarios internos de alta tensión. Entérese: Petro anuncia que declarará nueva emergencia económica para atender crisis climática principalmente en Córdoba y Sucre

“Menos retórica”

Moreno recordó que ya se había reunido con Petro en agosto del año pasado, durante una visita a Colombia. “Charlamos por tres horas y media y me regaló cosas, tomó fotos y todo, pero eso no cambió nada. Lo que importan son las acciones posteriores. Menos retórica, más resultados”, dijo. Frente a la percepción que pudo quedar tras un encuentro aparentemente “éxitoso” -que así lo calificó el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, en entrevistas posteriores a medios radiales colombianos-, Moreno negó esa lectura y aseguró que el encuentro no implicó una aprobación a la gestión actual. ”Colombia tiene hoy la mayor producción de cocaína de su historia y eso da espacio seguro a los narcoterroristas. De manera que la reunión no fue de aprobación a lo que esta administración de Colombia está haciendo”, aseguró Moreno, y agregó que a “Petro solo le quedan unos pocos meses en el poder. Trabajaremos con quien sea elegido por la gente de Colombia, por nadie más”. Enfatizó además que su país vigilará que las elecciones sean transparentes, libres y sin intimidación, recordando experiencias recientes en la región que, según dijo, terminaron con resultados desconocidos.

“Eso sí, vigilaremos que las elecciones sean transparentes, libres, que no sean producto de la intimidación, eso es muy importante para los EE. UU. Vivimos una situación bajo Maduro en 2024 con unas elecciones en las que el resultado fue claro y él no se fue”, aseguró Moreno. Además, agregó que en miras al futuro de Colombia “lo que esperamos es acción: interdicciones, sustitución de cultivos, extradiciones y una lucha real contra estas organizaciones criminales”.

Sobre la reunión con Roy Barreras