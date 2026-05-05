Estas son las novedades que tendría Atlético Nacional para el duelo del sábado ante Inter en Bogotá

Atlético Nacional, que en el papel es el favorito en su llave de los cuartos de final de la Liga Betplay, se prepara para el viaje y el encuentro ante Internacional de Bogotá, previsto para el sábado 9 de mayo a las 4:00 de la tarde.
El duelo que podría ser en el estadio El Campín, pues se espera que el local confirme esa opción, tendrá, según comentó Nacional, espacio para el público visitante y por ello, el verde paisa confía en tener un gran acompañamiento en la capital de la República.
En lo deportivo, además del regreso del volante Juan Manuel Rengifo, quien ya cumplió la fecha de suspensión, se espera que el técnico Diego Arias tenga algunos cambios en la nómina titular en relación a los últimos compromisos, en los que Nacional perdió ante Deportivo Pereira y Once Caldas, respectivamente.