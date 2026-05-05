Estas son las novedades que tendría Atlético Nacional para el duelo del sábado ante Inter en Bogotá

Atlético Nacional, que en el papel es el favorito en su llave de los cuartos de final de la Liga Betplay, se prepara para el viaje y el encuentro ante Internacional de Bogotá, previsto para el sábado 9 de mayo a las 4:00 de la tarde. El duelo que podría ser en el estadio El Campín, pues se espera que el local confirme esa opción, tendrá, según comentó Nacional, espacio para el público visitante y por ello, el verde paisa confía en tener un gran acompañamiento en la capital de la República. En lo deportivo, además del regreso del volante Juan Manuel Rengifo, quien ya cumplió la fecha de suspensión, se espera que el técnico Diego Arias tenga algunos cambios en la nómina titular en relación a los últimos compromisos, en los que Nacional perdió ante Deportivo Pereira y Once Caldas, respectivamente.

Aparte de Rengifo, se podría dar el regreso al arco del experimentado David Ospina, y el defensor central César Haydar, ausentes en la dos fechas recientes. De igual manera se podría dar la presencia, desde el arranque, de Nicolás Rodríguez, quien tras volver a entrenamientos ya empezó a ser llamado a las convocatorias y sumó algunos minutos en el duelo ante Once Caldas. En el historial de enfrentamientos ante La Equidad–como se llamaba antes Internacional de Bogotá–, el Verde registra 47 partidos, con 17 victorias, 16 derrotas y 14 empates. Además, en dos ocasiones se enfrentaron en series por el título del fútbol colombiano: pasó en el Finalización de 2007 y en el Apertura de 2011, en ambas la estrella fue para los antioqueños. En el más reciente partido, el Rey de Copas venció al cuadro capitalino en el Atanasio Girardot, por la fecha 13 de la Liga, 3-0, con tantos de Juan Manuel Rengifo, Alfredo Morelos y Matías Lozano.

Así se jugará el resto de la fecha

El sábado también se tendrá el encuentro entre Deportes Tolima y Pasto, desde las 6:10 de la tarde, en el estadio Manuel Murillo Toro. Los dirigidos por Lucas González llegan con una racha de 8 partidos sin perder y una ofensiva potente con 24 goles en Liga, mientras que Pasto tiene su poder en condición de local donde logró la mayoría de los puntos que lo clasificaron a los cuartos de final. Finalmente, el sábado el choque entre América de Cali y Santa Fe cerrará la jornada a las 8:30 de la noche en el estadio Pascual Guerrero.

En el enfrentamiento de rojos, el mejor panorama es para el capitalino que llega con una racha de cinco victorias en línea, y con el goleador Hugo Rodallega como figura y decisivo en la campaña, con tantos que han llevado a los cardenales a quedarse con los triunfos tanto en El Campín como en condición de visitante. El América de David González luce más irregular, con derrotas ante el Cali en el clásico vallecaucano y ganándole a Millonarios en el Pascual. Si quieren dar la estocada, los Diablos Rojos deben aprovechar la localía para irse adelante en la serie, pues esta fase es de eliminación directa, en duelos de ida y vuelta. Finalmente, el domingo se disputará el duelo entre Once Caldas, de Hernán Darío “El Arriero” Herrera y el Junior que dirige Alfredo Arias. El compromiso se programó para las 6:10 de la tarde en Manizales, y el local espera sacar la ventaja en Palogrande para luego ir al Romelio Martínez a buscar el paso a la semifinal.