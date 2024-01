Ante esto, cuestionada por esos trinos que fueron desempolvados a raíz de la cancelación de los juegos, la exministra le explicó a Blu Radio que “ese Twitter no es mío, jamás lo escribí. Yo no lo escribí, se lo juro que no lo escribí. Puede ser que hayan hackeado. Yo no lo hice. Hicimos todo el trabajo”, aunque aparecen en su cuenta oficial en esa red social.