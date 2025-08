FMI lanza advertencia fiscal a Colombia y condiciona continuidad de Línea de Crédito Flexible

Según el Gobierno, esto se financiaría con una nueva reforma tributaria , aún no presentada.

No obstante, el organismo fue claro: la permanencia en esta línea depende ahora de una evaluación favorable en el desempeño fiscal.

Por eso, la advertencia del FMI no es menor: si Colombia no retoma una senda de consolidación fiscal clara, consistente y creíble, no solo arriesga su acceso a recursos de respaldo, sino que podría complicar aún más su recuperación económica.