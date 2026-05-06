Video | Así fue el agarrón de María Fernanda Cabal con líderes de la izquierda en medio de pullas al uribismo

Tras el anuncio de que Paloma Valencia iba a ser la candidata del Centro Democrático para las elecciones presidenciales, un nombre quedó relegado: el de María Fernanda Cabal. Sin embargo, luego de que el martes la senadora protagonizara en un video un roce con Sandra Jaimes en el Congreso, volvió a ser parte de la opinión pública.
La chispa se encendió cuando la bancada del Pacto Histórico decidió abandonar el recinto como estrategia para romper el quórum y bloquear la votación.
Tras levantarse la sesión, las senadoras Cabal y Sadra Jaimes (Pacto Histórico) protagonizaron un cruce verbal.