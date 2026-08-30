“Soy orgullosamente de derecha y uribista”: senadora María Clara Posada

Dicen que María Clara Posada es la senadora de moda; elegida por el Centro Democrático, llegó el 20 de julio aplicándole al entonces presidente Gustavo Petro control político inmediato y lo dejó viendo un chispero con su intención de olímpicamente pasar al Ministerio de Hacienda más de 4 billones de pesos para atender la emergencia desencadenada por el Fenómeno de El Niño.
Es decir, Petro quería darle flujo sin control a un dineral, justo como pasó al principio de su gobierno con la emergencia de La Guajira, lo que terminó en el caso de corrupción de la UNGRD.
María Clara Posada tomó así protagonismo en un país adormecido por el cambio de gobierno, además, sus atuendos para asistir al Congreso se convirtieron en tendencia en redes sociales; quiso tomar la moda como una manera de comunicar la importancia que tiene para ella su labor como senadora.
Posada es abogada, especialista en Ciencia Política y Estudios Internacionales, nació en Medellín, ha trabajado en el sector privado y ha asesorado a entidades del Estado en asuntos relacionados con políticas públicas, asuntos institucionales y análisis político. Hablamos con ella.
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