El lujoso condominio, la carta de alias Fito y los rastros de la “agenda privada” de Petro en Manta, Ecuador

Sin embargo, el Gobierno no desmintió en su comunicado que el mandatario haya estado en esa ciudad; en Presidencia, según consultó este diario, nadie da razón del motivo del desplazamiento desde Quito — donde fue la posesión de Noboa — hasta Manta que está a una hora en avión: “obedece a agenda privada”, señalaron extraoficialmente. Es más, en la carta donde Petro le debe notificar al Congreso sobre su viaje (como indica la ley) solo se menciona que asistirá a Quito del 24 al 26 de mayo.

Antes, el jefe de Estado había dicho que no tiene “ni idea quién es el tal Fito. Como todo presidente que visita un país extranjero, siempre soy cuidado permanentemente, día y noche por la fuerza pública del país hermano. Basta ya de falsedades de la extrema derecha”.

Se está volviendo regla y no excepción la opacidad sobre los viajes internacionales del presidente Gustavo Petro . Ante las versiones que señalan que el mandatario se reunió a finales del pasado mes de mayo con el capo del narcotráfico José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, en la ciudad costera de Manta (Ecuador), la Presidencia publicó un comunicado este martes calificando como “absolutamente falso” ese encuentro: “La visita del presidente en ese país tuvo como único propósito asistir a la ceremonia de posesión del presidente Daniel Noboa, siempre con acompañamiento y seguridad coordinada entre ambos Estados”, dice el documento firmado por Angie Rodríguez, directora del Dapre.

Pero el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, declaró a medios de ese país que “lo que sabemos es que (Petro) estuvo en Manta, dentro de una casa durante toda su estadía. No podemos asegurar que ‘Fito’ haya ido. Se ha dicho que ciertos actores políticos estuvieron con él. Hoy no puedo asegurarlo ni descartarlo”. El alto funcionario también dijo que “(Petro) llegó a una casa de lujo, permaneció ahí dos días. Nunca salió, ni siquiera a comer. Estuvo ahí encerrado. Decir con quién se reunió, no lo puedo decir”.