El dolor continúa para las madres de las víctimas de los llamados ‘falsos positivos’. En el emotivo acto de perdón, el ministro de Justicia, Iván Velásquez, emitió perdón en nombre del Estado por 19 casos de ejecuciones extrajudiciales que involucraron a jóvenes de Soacha y Bogotá.

En este contexto, las madres de las víctimas presentes en el evento expresaron su dolor y exigieron la presencia de dos figuras clave: el expresidente Álvaro Uribe y el exmandatario Juan Manuel Santos, en esa época ministro de Defensa.

En su discurso, que tuvo lugar el pasado 3 de octubre, las madres mencionaron a ambos líderes políticos, los cuales no asistieron al evento de perdón.

“Al señor Álvaro Uribe Vélez, lo mismo a Juan Manuel Santos, que era el ministro de Defensa en ese tiempo, que le den muchísimos años más de vida, porque él tiene que pagar, porque la justicia divina siempre llega. Aquí estamos las madres de Soacha, que fuimos las que destapamos esa olla podrida que tenían nuestras Fuerzas Militares en Ocaña y muchos rincones de nuestro país”, expresó Carmenza Gómez, madre de un joven asesinado en 2008.

“Uribe hoy se burla de nosotros, de las víctimas de Colombia, pero cuando esté allá arriba no se va a poder burlar de nadie (...) Santos era el ministro en ese entonces, ¿dónde está Santos? ¿Por qué no está dando la cara como la está dando este nuevo ministro que no tiene por qué estar acá dando una disculpa por lo que pasó en 2008?”, dijo Blanca Nubia Monroy.

