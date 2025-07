“Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina por un cuchillo, le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”, aseguró la joven a los galenos que la atendieron en el centro médico.

Sin especificar por qué situación estaba pasando o que la perturbó como para atacar a su hija, Silvana contó que en el momento del homicidio “tenía muchas cosas en su cabeza”. “No fue por venganza. Ella no tenía la culpa”, concluyó la joven en las declaraciones consignadas en el informe.

