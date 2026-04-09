¿Y los $3.100 millones? Así le recuerdan al excanciller Murillo líos con modernización del sistema de pasaportes

El electo representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, volvió a lanzar fuertes denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso de modernización del sistema.

En medio de la crisis por la reciente suspensión del trámite de pasaportes en Colombia, vuelve a tomar fuerza la polémica por presuntos malos manejos y decisiones adoptadas al inicio del Gobierno Petro, que habrían derivado en una situación crítica sostenida.

“El sistema debió modernizarse mediante licitación pública, pero se lo entregaron a dedo a un contratista cuestionado”, señaló , en referencia a la empresa Aldesarrollo.

Según el congresista, el proyecto, que buscaba actualizar la plataforma para la asignación de citas y trámites, habría derivado en una posible pérdida de más de 3.100 millones de pesos de recursos públicos. Briceño responsabiliza directamente al exministro Luis Gilberto Murillo, al asegurar que el contrato no se adjudicó mediante un proceso de licitación, sino de manera directa.

De acuerdo con su denuncia, el contrato, por más de 3.600 millones de pesos, fue presentado como una prestación de servicios, lo que habría permitido evitar un proceso de selección objetiva. El objetivo era que, antes de finalizar 2024, estuviera lista una nueva herramienta tecnológica para facilitar la expedición de pasaportes.

Sin embargo, el cronograma no se cumplió. Pese a que en diciembre de ese año se autorizó un primer desembolso por más de 109 millones de pesos, la empresa alegó problemas y solicitó prórrogas sucesivas. La Cancillería extendió los plazos en varias ocasiones, primero hasta febrero de 2025 y luego hasta agosto del mismo año, sin que se entregaran los resultados esperados.

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Un informe final de interventoría concluyó que el contratista no cumplió con las obligaciones, señalando retrasos, fallas técnicas y falta de idoneidad. A pesar de ello, advierte Briceño, no hay claridad sobre la recuperación de los recursos ya desembolsados.

“Se perdieron más de 3.100 millones de pesos y nadie responde”, insistió el congresista, quien asegura que había advertido sobre estas irregularidades desde 2024 ante los organismos de control.

Frente a estos señalamientos, el excanciller Luis Gilberto Murillo defendió su gestión. “Después de más de 20 años de un modelo rezagado en la Cancillería, impulsado por sectores como el que usted representa, nosotros llegamos a modernizar el sistema de pasaportes, recuperando capacidades del Estado y protegiendo los datos de los ciudadanos”, afirmó.

Murillo, hoy candidato a la Presidencia, aseguró que se trató de un proceso técnico y transparente, y cuestionó las acusaciones del congresista. “Es muy fácil lanzar acusaciones sin sustento y generar ruido; lo difícil es construir, transformar y ejecutar con transparencia. Nosotros estamos en lo segundo”, agregó.

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Además, anunció acciones legales en su contra: “Usted afirmó públicamente que ‘se robaron $3.100 millones’. Eso es un señalamiento infundado. Por esa razón impondré acciones penales por calumnia e injuria. Será en los estrados donde deberá sustentar con pruebas sus señalamientos”.