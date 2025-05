La víctima relató que durante los años de convivencia sufrió agresiones físicas, psicológicas y sexuales, algunas de ellas incluso en presencia de sus hijos. Uno de los elementos más contundentes del caso es un video captado por una cámara de seguridad instalada en la habitación de la pareja, en el que se observa a Reyes agrediendo a su entonces esposa. Este material fue aportado a la Fiscalía como parte de las pruebas recaudadas.

“El maltrato físico, verbal y psicológico contra Adriana Vargas, cometido en presencia de su hija mientras formaban un hogar, constituye el delito de violencia intrafamiliar agravada, previsto en el artículo 229, inciso segundo, del Código Penal”, señalaba el escrito de acusación.

En entrevista con Semana, Adriana recordó aquellos duros meses: “No me dejaba hablar por celular. Me dañaba los teléfonos. Me decía que, seguramente, estaba puteando o que estaba hablando con hombres con los que había compartido en Estados Unidos. Ni siquiera podía hablar con mis papás, decía que tenía que desapegarme”.

Y así, mientras Vargas presionaba a la Fiscalía para que recogiera y aceptara las pruebas y su caso no quedara en el olvido, el cirujano ya había hecho una nueva vida: tenía otra esposa, otras hijas, y borró todo el rastro de Adriana. Sin embargo, su intento de borrarse del mapa no borró las pruebas que presentó la víctima, y que sirvieron para emitir el fallo.