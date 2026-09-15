Luis Carlos Reyes, “Mr. Taxes”, será testigo en el juicio a ‘Papá Pitufo’ por infiltración en la Dian

El exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, fue citado como testigo de la Fiscalía dentro del juicio contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, señalado como uno de los principales articuladores de una organización dedicada al contrabando.

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, los tentáculos de la organización de Buitrago habrían alcanzado a funcionarios de alto nivel de la Dian, con el propósito de comprar sus conciencias y evitar que cumplieran sus funciones de control sobre el ingreso de mercancías a los principales puertos del país.

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