“Me apuntaron a la frente”: exministro Luis Carlos Reyes denuncia amenazas contra él y su familia

En marzo del año pasado, el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, conocido como ‘Mr. Taxes’, habló ante la Corte Suprema de Justicia y ratificó que durante su paso por la entidad recibió presiones al no acceder a otorgar puestos dentro de la Dian. Ahora, más de un año después de esa declaración, Reyes y su familia habrían sido objeto de una amenaza en su propia casa. El también exministro de Comercio contó en La FM que un láser fue dirigido hacia él y sus hijos mientras se encontraban en el comedor de la vivienda. En contexto: Luis Carlos Reyes, “Mr. Taxes”, será testigo en el juicio a ‘Papá Pitufo’ por infiltración en la Dian “Más allá de las amenazas de muerte en redes, a las que uno más o menos se acostumbra, en un episodio más reciente me empezaron a apuntar con un láser verde, primero a la frente, luego al pecho y luego a la cabeza de cada uno de mis hijos”, contó. Reyes relató que, ante la situación, la familia llamó a la Policía y posteriormente presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue lo ocurrido.

En redes sociales, el exministro también ha hablado de la situación de su esquema de seguridad. “En los últimos meses he venido recibiendo distintas formas de amenaza y hostigamiento en contra mía y de mi familia, que se han notificado debidamente a la Fiscalía y la UNP. Pese a esto, se ha reducido nuestro esquema de protección, al punto de hacerlo insuficiente para protegerme simultáneamente a mí, a mi esposa y a mis tres hijos menores de edad”, indicó en su X.

La denuncia ocurre luego de que la Fiscalía reconociera a Reyes como testigo dentro del proceso contra Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, señalado de ser uno de los principales articuladores de una organización dedicada al contrabando. De acuerdo con la Fiscalía, personas cercanas a Marín habrían buscado ubicar fichas en cargos de la Dian con el propósito de interferir en los controles que la entidad adelantaba sobre el ingreso de mercancías por los principales puertos del país. En sus declaraciones, Reyes ha señalado al excandidato al Senado por el Partido de la U, Camilo Gómez Castro, como una de las personas que, según su versión, estaría presuntamente vinculada con la organización de Marín. Cabe señalar que justo el día de los comicios del 8 de marzo, Gómez Castro fue capturado por la Fiscalía por esos presuntos nexos.

Reyes también ha contado que desde distintos sectores se hicieron solicitudes para que determinadas personas ingresaran a la Dian. Según su relato, entre quienes habrían hecho esas solicitudes estaban Juan Fernando Petro y congresistas del cuatrenio pasado.

Las pretensiones dentro de la Dian

En marzo del 2025, dentro de lo que dijo ante la Corte Suprema, Reyes habría hablado de que parlamentarios de las comisiones económicas promovieron una reducción de $200.000 millones en el presupuesto de la entidad para que esos recursos fueran trasladados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La mención cobra especial relevancia por el escándalo que rodea a la UNGRD, relacionado con los sobrecostos en la compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira. Justamente en noviembre de 2024, cuando ya se desempeñaba como ministro de Comercio, Reyes fue citado a un debate de control político en el Senado. Aunque el propósito en el papel era que rindiera un informe sobre las actuaciones de su cartera, también le formularon preguntas relacionadas con su gestión en la Dian. Entre los interrogantes estaban temas como desvinculaciones, renuncias e insubsistencias de funcionarios entre 2022 y 2024. De hecho, en su momento se promovió una moción de censura contra Reyes, quien terminó renunciando a la cartera de Comercio. Entérese: Interpol activa circular roja contra “Papá Pitufo”: Será buscado en 196 países tras solicitud de la Fiscalía

¿Cuál es el proceso que lleva la Fiscalía contra ‘Papa Pitufo’?

El ente investigador señala que el presunto entramado de Diego Marín habría buscado influir en funcionarios públicos para favorecer las actividades de la organización dedicada al contrabando. Marín enfrenta una acusación por los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer, relacionados con el supuesto pago o entrega de beneficios a funcionarios. Mientras ese proceso avanza, esta semana también se conoció que Marín demandó al Estado y reclama una indemnización de $700 millones por los perjuicios que, según sostiene, le habrían causado actuaciones de la Rama Judicial. La defensa de Marín sostiene que una orden de captura expedida en su contra en marzo de 2024 no podía ser utilizada de la manera en que se hizo para activar mecanismos internacionales de búsqueda. Por ahora, el exdirector de la Dian insiste en que el episodio ocurrido en su vivienda marcó una diferencia frente a las amenazas que había recibido anteriormente: esta vez, dijo, el riesgo no quedó únicamente sobre él, sino que alcanzó a su familia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: