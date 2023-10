En 1999 los expedientes contra el violador se abrieron. Un juez de Tunja lo encontró culpable de asesinar a un niño y de intentar abusar de otro. Hasta ese momento las autoridades no dimensionaban “La Bestia” que se escondía tras el hombre.

Garavito elegía zonas apartadas como cañaduzales para someter a sus víctimas. Por lo general conocía el nombre de los niños y quiénes eran sus padres.

“Niño, a mí no me gustan las mujeres sino los hombres. ¿Cómo quiere que me lo coma?”, decía “La Bestia” a los niños. Antes de los homicidios se tomaba un sorbo de aguardiente, amarraba a los niños y pasaba unas cuchillas por las nalgas de los menores.

Garavito cometió sus crímenes entre 1994 y abril de 1999. “La Bestia”, incluso, alcanzó a deambular por 70 municipios y por territorio ecuatoriano.

El 16 de noviembre de 1999, Garavito reconoció ser el autor de 186 homicidios y le entregó a las autoridades las coordenadas donde había enterrado a las víctimas que no habían podido ser encontradas. Añadió que abusó de 200 menores.