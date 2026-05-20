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¿De qué murió Totó la Momposina? Así despedirá Colombia a la leyenda del folclor

La muerte de Totó la Momposina sigue generando reacciones en Colombia y el mundo cultural.

  • Totó la Momposina dedicó más de 50 años a preservar los ritmos y tradiciones del Caribe colombiano, llevando su música a escenarios de Europa, Estados Unidos y América Latina. FOTO: Colprensa.
    Totó la Momposina dedicó más de 50 años a preservar los ritmos y tradiciones del Caribe colombiano, llevando su música a escenarios de Europa, Estados Unidos y América Latina. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 6 horas
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La muerte de Totó la Momposina enluta a Colombia y al mundo de la música folclórica. La artista, reconocida por llevar los ritmos del Caribe colombiano a escenarios internacionales, falleció el pasado 17 de mayo en Celaya, México, rodeada de su familia.

Sus hijos Marco Vinicio, Angélica María y Eurídice Salomé Oyaga Bazanta confirmaron la noticia a través de un comunicado en el que revelaron que la cantante murió a causa de un infarto al miocardio. Además, detallaron que Totó atravesaba algunos problemas de salud desde hace varios meses y permanecía bajo cuidados médicos.

Le recomendamos leer: Así fue la vida de Totó La Momposina, la cantante que llevó la música del Caribe colombiano al mundo entero

La intérprete de clásicos como El pescador y una de las mayores exponentes de la cumbia, el bullerengue, el porro y el mapalé murió a los 85 años, dejando un legado que marcó la historia cultural de Colombia.

“Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a los rincones del mundo”, expresaron sus familiares en el mensaje de despedida.

Conozca: Totó la Momposina, la maestra del folclor que deja un legado eterno en el corazón de Colombia

Homenaje a Totó la Momposina en el Capitolio Nacional

El cuerpo de la artista será trasladado desde México a Colombia el próximo 27 de mayo. Ese mismo día se realizará una ceremonia de homenaje en el Capitolio Nacional, en Bogotá, donde familiares, amigos, músicos y seguidores podrán darle el último adiós.

Según confirmó el Ministerio de las Culturas, la velación y cremación se llevarán a cabo en la capital del país. Posteriormente, sus cenizas permanecerán en Mompox, Bolívar, territorio que inspiró gran parte de su vida y obra artística.

Durante el homenaje también participarán los Tambores de Totó, agrupación que acompañó a la artista durante décadas y que ayudó a consolidar su reconocimiento internacional.

Siga leyendo: “Llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a los rincones del mundo”: hijos de Totó La Momposina en emotiva despedida

Desde distintos sectores culturales y políticos han lamentado su fallecimiento. El Ministerio de Cultura anunció además que expedirá un decreto de honores póstumos para reconocer el aporte invaluable de la cantante al patrimonio musical colombiano.

Nacida el 1 de agosto de 1940 en Talaigua, Bolívar, Totó la Momposina dedicó más de cinco décadas a preservar y difundir las tradiciones musicales del Caribe colombiano. Su carrera la llevó a escenarios de Europa, Estados Unidos y América Latina, convirtiéndose en una de las voces más importantes del folclor latinoamericano.

Bloque de preguntas y respuestas

¿De qué murió Totó la Momposina?
La artista murió a causa de un infarto al miocardio, según confirmó su familia mediante un comunicado oficial.
¿Cuándo será el homenaje a Totó la Momposina?
El homenaje público se realizará el 27 de mayo en el Capitolio Nacional, en Bogotá.
¿Qué canciones hizo famosa Totó la Momposina?
La artista popularizó temas como “El pescador” y ritmos tradicionales como la cumbia, el bullerengue y el mapalé.

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