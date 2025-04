Alias ‘Ojitos’, en compañía de alias ‘Menudencias’, le aseguraron al juzgado que Herrera tenía una especial cercanía con Martín Llanos, quien en ese entonces era jefe del grupo.

“Se reunió con don Martín y nos dan la orden que lo que el señor Lucho necesitara en Fusa (...) viniendo del Meta, nos dice que tiene que mandar a limpiar a esa gente, que era miliciana de la guerrilla, pero que cualquier cosa nos entendiéramos con un señor de nombre Rafael, no sé si es el hermano o familiar, como a los 8 días el señor Rafael me llama y yo subo a la finca de Silvania para arriba”, dijo ‘Ojitos’.

El acusado agregó: “Llego a la finca, es grande de techo rojo, y me atiende el señor Lucho Herrera, me ofrece algo de beber, me da una botella de agua, y me dice que tiene algo para darme, sale y me da dos sobres de manila, en uno de ellos venían las fotos de 4 personas que teníamos que recoger, dijo que eran milicianos de la guerrilla, que lo iban a secuestrar y en el otro sobre había $40.000.000 y nos dice que si quiere para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él, eran fincas pequeñas que colindaban con la finca de él”.