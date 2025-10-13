¿Por qué tres fiscales del caso Nicolás Petro han terminado investigados?

El expediente contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, no solo ha sido uno de los más explosivos en la historia judicial reciente del país, sino uno de los más corrosivos para quienes se han atrevido a tocarlo. Tras más de un año del inicio del proceso por enriquecimiento ilícito y otros delitos, el caso no solo tiene en el banquillo al primogénito del mandatario; también a quienes lo investigaron: fiscales disciplinados, removidos o desplazados en medio de denuncias internas, presiones y ataques públicos del propio jefe de Estado.
Desde el fiscal Mario Burgos, quien se encargó de liderar la investigación, llevó a cabo la acusación y formuló la solicitud de mantener privado de la libertad, hasta la fiscal Lucy Laborde, que asumió el proceso tras su salida, y el investigador Víctor Forero, que denunció amenazas y seguimiento, todos han terminado siendo blanco de controversias judiciales, internas y mediáticas.
Y todos, además, han sido objeto de señalamientos reiterados por parte del presidente Gustavo Petro en sus redes sociales, donde ha cuestionado la independencia de sus actuaciones y ha sugerido la existencia de motivaciones políticas detrás de la investigación contra su hijo.