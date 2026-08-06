Los 15 “chicharrones” que Petro le deja al gobierno: finanzas, salud y seguridad

Las finanzas del Estado en llamas, el orden público devastado y el sistema de salud conectado a un respirador artificial. De ese tamaño son los problemas que recibe al presidente Abelardo de la Espriella en su primera incursión a la política.
Este diario reunió las principales preocupaciones de los gremios, entes de control y ciudadanos frente al panorama que deja el mandatario saliente Gustavo Petro, y la expectativa de si el novel gobernante contará con los recursos y la lucidez para recomponer el camino.
En varios segmentos de la salud, la seguridad y las finanzas hubo verdaderos retrocesos en el último cuatrienio, con un déficit fiscal que ronda los $130 billones, una deuda pública que alcanzaría los $190 billones al final del año y un pobre crecimiento económico que apenas se asoma al 2,3%.
Con esa escasez en las arcas, De la Espriella tendrá que arreglárselas para fortalecer a la Fuerza Pública, de cara a lidiar con 27.000 integrantes de los grupos armados organizados; financiar la destrucción de 161.000 hectáreas de coca; atender una cartera de $25,7 billones con 232 instituciones de salud y salvar ocho EPS intervenidas, entre otros graves asuntos que no dan espera. ¿Le alcanzará? Ojalá que sí.
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