¿Qué implicaciones tiene para Colombia la inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton?

La inclusión del jefe de Estado en la lista OFAC junto a su familia tiene unos efectos tanto a nivel internacional como internamente. Expertos conversaron con EL COLOMBIANO sobre el tema.

  El gobierno de Donald Trump a través del Departamento del Tesoro ha decidido incluir al presidente Gustavo Petro, su familia y al ministro del Interior en la lista Clinton. Fotos: Getty Images y Presidencia
    El gobierno de Donald Trump a través del Departamento del Tesoro ha decidido incluir al presidente Gustavo Petro, su familia y al ministro del Interior en la lista Clinton. Fotos: Getty Images y Presidencia
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

24 de octubre de 2025
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton por presunta complicidad en el incremento del tráfico internacional de cocaína. Esta medida tiene unas implicaciones a nivel internacional y para el país.

La sanción proveniente del país norteamericano también incluyó a Nicolás Petro Burgos, Verónica Alcocer y Armando Benedetti quienes son señalados por las autoridades norteamericanas por “haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de Gustavo Petro”.

En contexto: URGENTE: Petro, su hijo Nicolás, su esposa Verónica Alcocer y Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton

¿Qué consecuencias tendría para el presidente Petro?

Ante ese hecho, habría unas sanciones para el presidente y su círculo a nivel internacional como para el país en donde estaría el riesgo no solo la representación a nivel internacional, sino la inversión extranjera y efectos legales.

En cuanto a lo legal, el abogado penalista Andrés Arteaga le comentó a EL COLOMBIANO que si la inclusión en la Lista Clinton se fundamenta en hechos que afecten directamente intereses y finanzas del gobierno de los Estados Unidos, podrían activarse mecanismos internacionales de cooperación judicial, como la extradición.

“Si se demuestra que un ciudadano colombiano cometió delitos con repercusiones en Estados Unidos, el gobierno norteamericano podría solicitar su extradición, configurando lo que en Colombia se conoce como una extradición pasiva, es decir, aquella en la que el requerimiento proviene del Estado extranjero”, explicó el jurista.

Para que esto se diera tendría que abrirse investigaciones internas que comprueben origen ilícito de los fondos, fuentes de financiación provenientes del narcotráfico, delitos como testaferrato, lavados de activos o enriquecimiento ilícito.

En cuánto a consecuencias internacionales, debido a que una persona incluida en la lista Clinton no puede realizar ningún tipo de negocio con empresas o instituciones estadounidenses, de acuerdo con el jurista esto implica “el congelamiento de cuentas bancarias en EE. UU., prohibición de transacciones o relaciones comerciales con ciudadanos o entidades de ese país y revocatoria o negación de visas (algo que ya había sucedido con el presidente).

“El ingreso a esta lista genera una inhabilidad total para interactuar económicamente con el sistema financiero estadounidense, afectando incluso operaciones indirectas con terceros países que tengan convenios con Estados Unidos”, subrayó Arteaga.

Sobre esto, al ser el jefe del Estado colombiano quien tenga esta inhabilidad se afectarían las calificaciones de riesgo de Colombia, por lo que, de acuerdo con el análisis del penalista, ya como se está viendo, se empezarán a recortar ayudas para Colombia y al ser un país con una calificación alta de riesgo las entidades estatales que actualmente tengan negocios o contratos los Estados Unidos los podrían suspender”.

Le recomendamos leer: Estos fueron los argumentos del secretario del Tesoro de EE. UU. para incluir a Petro y su familia en la lista Clinton

“Se podría empezar a evitar celebrar algún tipo de relación comercial con empresas colombianas y esto sin duda alguna es un retroceso económico a un país que depende tanto del comercio norteamericano”, concluyó el abogado Arteaga.

Respecto a lo diplomático, para el docente universitario especializado en asuntos internacionales Abdelaziz Malaver, esta inclusión del mandatario en la lista OFAC obedece directamente “a un deterioro aún mayor de la cooperación internacional, una crisis mucho más profunda con EE. UU. y un condicionamiento sobre las condiciones financieras que puede llegar a tener el resto del gobierno Petro”.

El experto internacionalista le comentó a este medio que la medida “implica una disminución de la capacidad del gobierno para acceder no solo a beneficios financieros sino también a capacidades de representación en términos diplomáticos y consulares”, condicionando la capacidad diplomática de negociación del presidente.

Malaver recalcó que el problema aún mayor que le espera al mandatario y a sus familiares es salir de la lista Clinton, pues esto “implica un ejercicio bastante largo, bastante complejo frente a la oficina de análisis de riesgos”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué sucede si un presidente es incluido en la Lista Clinton?
Se pueden bloquear sus activos en EE.UU., impedirle hacer negocios con entidades estadounidenses y restringir visas y comercio internacional.
¿Por qué EE. UU. sancionó a Gustavo Petro y su entorno?
Por presunta complicidad en el incremento del tráfico internacional de cocaína desde que Petro asumió la presidencia.
¿Cómo afectaría esto a Colombia?
Podría generar aislamiento diplomático, pérdida de cooperación militar y económica con EE.UU., menor inversión extranjera y daño reputacional para el país.

Utilidad para la vida