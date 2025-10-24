x

A la cárcel cinco personas por secuestrar a alemán tras contratar servicio sexual de dos mujeres en Medellín

La víctima, de 19 años, había buscado servicios sexuales cerca del Parque Lleras y fue secuestrado durante 36 horas en Prado Centro. El caso evidencia la compleja red de criminalidad que se aprovecha de la explotación sexual en la ciudad.

  • A estas personas se les imputaron los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado, y uso de menores para la comisión de delitos, todas conductas agravadas. FOTO: FISCALÍA
    A estas personas se les imputaron los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado, y uso de menores para la comisión de delitos, todas conductas agravadas. FOTO: FISCALÍA
El Colombiano
El Colombiano
24 de octubre de 2025
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a cinco presuntos responsables del secuestro y hurto de un ciudadano alemán en Medellín.

El caso, ocurrido en el sector de Provenza y Prado Centro, deja en evidencia la compleja trama criminal que hay al rededor de la explotación de mujeres en la ciudad, especialmente en entornos asociados al turismo.

Entérese: Alemán acabó secuestrado por dos mujeres que había contratado en el Parque Lleras, de Medellín

A la cárcel fueron enviados Karina Quintero Urdaneta, Luis Jesús Silva Herrera, William José Lozada López, Youset José Colmenares Borje y Katherine Palomino Campuzano. Por su parte, una menor de edad de 14 años, también implicada en los hechos, fue judicializada y se le impuso una medida de internamiento preventiva en un centro especializado.

Sin embargo, los procesados no aceptaron los cargos por los delitos imputados: secuestro extorsivo, hurto calificado, y uso de menores para la comisión de delitos, todas conductas agravadas.

La investigación detalla que los hechos se originaron el pasado 18 de octubre, cuando la víctima, un ciudadano alemán de 19 años identificado como Lino, llevaba tres días en Medellín. Decidió buscar servicios sexuales en la calle 10, a las afueras del Parque Lleras. Allí, habría contactado inicialmente a un menor de edad para la compra de estupefacientes, a quien luego le manifestó su interés de conseguir dos mujeres.

Cerca de las 3:00 de la mañana del domingo, el ciudadano alemán abordó un vehículo con dos mujeres (una de ellas menor de edad) y se dirigieron a un inmueble en el barrio Prado Centro. Sin embargo, al llegar a la residencia, fue retenido en contra de su voluntad por varias personas encapuchadas que lo amedrentaron con armas cortopunzantes.

Durante las 36 horas que duró el secuestro, la banda contactó a la familia del extranjero en Alemania exigiendo una suma para su liberación. Inicialmente pidieron 5.000 euros (alrededor de $22.600.000 COP). Pese a que la madre del joven consignó 7.500 euros tras recibir fotos y videos como prueba de supervivencia, la víctima no fue liberada y le exigieron un nuevo monto. Adicionalmente, los delincuentes hurtaron dinero en efectivo, el celular y cerca de 2.000 euros de la tarjeta de crédito del alemán.

Finalmente, el 20 de octubre, el Gaula de la Policía Nacional realizó una diligencia de allanamiento y registro, logrando la liberación de la víctima y la captura en flagrancia de los procesados. El hombre fue dado de alta y se determinó su regreso inmediato a Alemania, mientras las autoridades analizan su posible inclusión en la “Lista Medellín” por irrespetar la normativa de prohibición de pago por servicios sexuales en la comuna de El Poblado.

Criminales de toda la calaña hay al rededor del Parque Lleras en Medellín

Este caso de secuestro exprés en el que la víctima buscó el servicio sexual de mujeres, refuerza las denuncias de las autoridades sobre la cruda realidad que se vive en zonas turísticas como el Parque Lleras. Este sector se ha transformado en un “burdel a cielo abierto” donde decenas de hombres extranjeros llegan a buscar sexo a cambio de dinero, y el comercio de la explotación, degradación y prostitución ocurre a la vista de todos.

La Alcaldía de Medellín dice haber intensificado la lucha contra el crimen en esta zona y ha denunciado que la criminalidad en el Lleras es manejada por mafias internacionales articuladas con bandas locales como La Terraza y Robledo. Se ha identificado la participación de estructuras delictivas de Europa, Asia y Centroamérica, lideradas por cabecillas como “alias El Holandés”, quienes coordinan la trata de personas, el tráfico de drogas y la explotación sexual.

Pese a la complejidad del fenómeno transnacional, Medellín reportó un aumento del 1.100 % en las capturas de delincuentes dedicados a la explotación sexual entre 2024 y el primer semestre de 2025. Los esfuerzos se han concentrado en la judicialización de responsables en Colombia y el exterior, logrando condenas históricas como la cadena perpetua impuesta en Estados Unidos a Stefan Andrés Correa por abuso de menores.

Siga leyendo: Cayó red que enviaba mujeres paisas a Albania y Croacia: las explotaban sexualmente 20 veces al día y les robaban la plata

Asimismo, la ciudad ha implementado estrategias como la base de datos AngelWatch para impedir el ingreso de potenciales explotadores. En lo corrido de 2025, por lo menos 75 extranjeros han sido inadmitidos gracias a la intensificación de la estrategia migratoria.

Las autoridades continúan haciendo un llamado a la ciudadanía para que denuncie y no tolere o normalice estas acciones cotidianas que instrumentalizan a la niñez y adolescencia.

Utilidad para la vida