Licencia de conducción tendrá cambios en 2026: nuevos controles, exámenes y costos para algunos conductores

A partir de 2026, los conductores en Colombia deberán cumplir nuevas disposiciones relacionadas con la expedición y renovación de la licencia de conducción. Las medidas impactarán especialmente a los conductores mayores de 60 años y buscan fortalecer los mecanismos de verificación de las condiciones necesarias para conducir. Los cambios fueron establecidos dentro de las políticas de seguridad vial impulsadas por el Ministerio de Transporte y contemplan mayores controles en los procesos realizados por los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), así como nuevas exigencias para quienes tramiten o renueven el documento. Las modificaciones tendrán un impacto particular en las personas mayores de 60 años, quienes ya están sujetas a periodos de vigencia más cortos para sus licencias.

Aunque la legislación colombiana no establece una edad máxima para conducir, la permanencia del permiso depende de que el conductor demuestre que conserva las condiciones físicas, mentales y sensoriales requeridas para hacerlo. Por esta razón, las autoridades anunciaron un fortalecimiento de los procedimientos de evaluación y validación durante los trámites.

Conductores mayores de 60 años tendrán controles más frecuentes

La normativa vigente determina que la frecuencia de renovación de la licencia aumenta con la edad del conductor. En ese contexto, las nuevas medidas incorporan procedimientos de control adicionales para quienes superan los 60 años. Entre los cambios previstos para los procesos de renovación se encuentran: ·Verificación biométrica obligatoria para validar la identidad del usuario. ·Reporte inmediato de los resultados médicos al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). ·Controles sobre la vigencia de los certificados médicos. ·Evaluaciones más estrictas relacionadas con tiempos de reacción y coordinación. De acuerdo con los lineamientos establecidos por las autoridades de transporte, los resultados obtenidos en las evaluaciones médicas deberán ser cargados de manera inmediata al RUNT. Además, los certificados tendrán un periodo de validez determinado, por lo que, una vez vencidos, será necesario repetir los exámenes correspondientes.

Los mayores de 60 años tendrán controles más estrictos al renovar el documento vigente. FOTO: Cortesía.

Exámenes requeridos para renovar la licencia

Los conductores que deban renovar su licencia tendrán que aprobar una serie de pruebas médicas y de aptitud. Entre las evaluaciones exigidas se encuentran: ·Examen visual. ·Evaluación auditiva. ·Pruebas de coordinación motriz. ·Valoración psicológica. ·Revisión de condiciones físicas generales. ·Pruebas relacionadas con tiempos de reacción ante estímulos. Asimismo, los controles dirigidos a conductores mayores de 60 años incluyen evaluaciones específicas como el examen de agudeza visual profunda, la prueba de aptitud auditiva, la evaluación integral de coordinación motriz, la valoración psicológica y la revisión de la historia clínica ocupacional, requisitos que hacen parte de los procedimientos establecidos para verificar las condiciones necesarias para conducir. Lea más: Prima, festivos y Mundial: “el cóctel” que moverá el comercio en Colombia

Nuevas pruebas para obtener la licencia por primera vez

Los cambios también abarcan a quienes soliciten la licencia de conducción por primera vez. El nuevo modelo de evaluación práctica implementado en los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) divide el examen en dos etapas.

1. Prueba en pista cerrada

En esta fase se evaluará el manejo técnico del vehículo mediante ejercicios de arranque, frenado, maniobras de parqueo, uso adecuado de las direccionales y coordinación motriz. La aprobación de esta etapa será obligatoria para que el aspirante pueda continuar con la siguiente fase del proceso de evaluación.

2. Prueba en vía pública

Durante esta etapa, los aspirantes deberán conducir en condiciones reales de tránsito mientras un evaluador analiza su desempeño en aspectos como el cumplimiento de las señales de tránsito, la interacción con peatones y ciclistas, el comportamiento en medio del tráfico vehicular y la capacidad de reacción ante situaciones imprevistas que puedan presentarse en la vía. En el examen teórico también se introducen cambios. Para aprobar será necesario alcanzar un mínimo del 80 % de respuestas correctas. En caso de no superar la prueba, el sistema permitirá una única repetición gratuita dentro del plazo establecido.

Los trámites incluirán costos de renovación y valoraciones médicas según cada caso. FOTO: Julio César Herrera.

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Vigencia de la licencia según la edad

La duración de la licencia depende de la categoría del documento y de la edad del conductor. Licencias particulares categorías A y B ·Menores de 60 años: renovación cada 10 años. ·Entre 60 y 80 años: renovación cada 5 años. ·Mayores de 80 años: renovación anual. Licencias de servicio público categoría C ·Menores de 60 años: renovación cada 3 años. ·Mayores de 60 años: renovación anual.

La duración de la licencia depende de la categoría del documento y de la edad del conductor.

Los valores del trámite pueden variar según la ciudad y el organismo de tránsito donde se realice la gestión. Como referencia, para la renovación de licencias en Bogotá se han reportado las siguientes tarifas: ·$128.700 para licencias de automóvil. ·$222.100 para licencias de motocicleta. Otras referencias de costos para renovación indican valores de: ·$151.500 para automóviles. ·$266.400 para motocicletas. A estas tarifas debe sumarse el valor de los exámenes médicos realizados en los CRC, que puede ubicarse entre $150.000 y $200.000, dependiendo del centro autorizado. Para quienes tramiten la licencia por primera vez, los costos son superiores debido a la inclusión de cursos de formación, exámenes y derechos asociados al proceso. En el caso de automóviles particulares, el valor total puede superar los $1.500.000 y acercarse a los $1.900.000. Para motocicletas, el costo estimado parte de aproximadamente $700.000. Le puede interesar: ¿Va a hacer una “polla” para el Mundial? Estas son las reglas que debe tener en cuenta para no meterse en problemas

Requisitos para renovar la licencia