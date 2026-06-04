Licencia de conducción tendrá cambios en 2026: nuevos controles, exámenes y costos para algunos conductores

A partir de 2026, los conductores en Colombia deberán cumplir nuevas disposiciones relacionadas con la expedición y renovación de la licencia de conducción. Las medidas impactarán especialmente a los conductores mayores de 60 años y buscan fortalecer los mecanismos de verificación de las condiciones necesarias para conducir.
Los cambios fueron establecidos dentro de las políticas de seguridad vial impulsadas por el Ministerio de Transporte y contemplan mayores controles en los procesos realizados por los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), así como nuevas exigencias para quienes tramiten o renueven el documento. Las modificaciones tendrán un impacto particular en las personas mayores de 60 años, quienes ya están sujetas a periodos de vigencia más cortos para sus licencias.