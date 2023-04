¿Libertad para Garavito? Está próximo a cumplir 24 años de pena y este es su estado de salud

En ese caso, los 16 años de condena que le quedarían restando al criminal serían una especie de periodo de prueba en el que debe cumplir con algunas reglas como buen comportamiento, no salir del país e informar el cambio de residencia.

Y aunque para el abogado Bernate es un hecho lamentable, según él no hay mucho qué hacer para detener ese camino, salvo si aparece una nueva orden de captura o si simplemente nadie solicita esa libertad.

“Como no es un vencimiento total de la condena, entonces debe ser un pedido, una libertad rogada; si nadie lo hace, entonces toca esperar a que se cumplan los 40 años de la pena”, dijo Bernate.

Sin embargo, para el abogado penalista, Iván Cancino, las cosas son a otro precio y la libertad de Garavito no es tan clara. Aunque es una posibilidad latente, para Cancino existen unos requisitos más importantes que solo cumplir las 3/5 partes de la pena, porque hace falta que los centros penitenciarios certifiquen un buen comportamiento que apunte a la rehabilitación, que no haya tenido sanciones y mucho menos investigaciones por hechos anteriores. Así mismo y no menos importante, se tendrá que demostrar un arraigo familiar y social.