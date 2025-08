“Ya señalé que quizá en dos oportunidades, pero presencialmente de ninguna manera (...) Para saber que alguien tiene fiebre no se necesita estar presencialmente. Hay muchísimas maneras de llegar a la verdad, pero si usted me dice ‘presencialmente’ tengo que decirle absolutamente de la forma más clara: no”, aseguró Leyva.

“Los hechos ocurridos en un sitio allí ubicado son parcialmente recogidos por testigos en los términos que seguidamente se anotan. Y es que nunca se me pasó por la imaginación presidente que eventualmente tendría que recurrir a estos infortunados relatos para poner de presente que su enfermedad no es de hoy. Viene usted mal de tiempo atrás (sic)”, afirmó en su momento el exministro de Relaciones Exteriores.

Por ello, el excanciller reclamó que a él no se le puede pedir un examen toxicológico de Petro o una grabación filmando al presidente en un momento de consumo. “Me he puesto en el trabajo de averiguar. Yo he leído, he conversado, pero yo no puedo hacer nada distinto de formarme una impresión”, precisó.

Ante las declaraciones de Leyva, Petro reclamó que hubo una “campaña de destrucción” en su contra con una base probatoria inexistente, “basados en simplemente el deseo de venganza de un viejo dirigente político conservador que quise rescatar, pero que solo pensaba en la codicia que lo llevó a la corrupción”, dijo.