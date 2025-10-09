Leyva denuncia a Petro en EE. UU. por discurso en Nueva York: “para usted se trata de primero yo, segundo yo y tercero yo”

El conflicto entre el presidente Gustavo Petro y su exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, sumó este jueves un nuevo capítulo.

El excanciller confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Estados Unidos contra el mandatario colombiano, a quien acusa de haber incurrido en una “conducta irresponsable” durante una manifestación en Nueva York contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Según explicó Leyva en su cuenta de X, el discurso de Petro —pronunciado con un megáfono en plena calle y fuera de los predios de la ONU— podría tener implicaciones diplomáticas y jurídicas al haberse realizado “en un sitio carente de inmunidad diplomática”. Entérese: Álvaro Leyva dice que no estaba planeando golpe de Estado contra Petro: “Yo quiero es que renuncie” En la denuncia, el exfuncionario pidió investigar “la intención y las consecuencias” de esa intervención, que a su juicio no puede justificarse por desconocimiento de los límites que tiene un jefe de Estado. “El presidente Petro no puede alegar ingenuidad ni inadvertencia sobre los alcances de su irresponsable conducta”, afirmó Leyva, quien acompañó su mensaje con una dura crítica al estilo político del mandatario. “Victimizarse como estrategia política buscando solidaridad, piedad o compasión hacia sí mismo es una vulgar degeneración del actuar público”, escribió.

El discurso de Petro en Nueva York ya había generado un temblor diplomático. En esa intervención, el mandatario pidió a soldados estadounidenses desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump, lo que derivó en la revocación de su visa y en notificaciones similares a varios funcionarios de la Casa de Nariño. Algunos, como la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Hacienda Germán Ávila, habrían renunciado voluntariamente a sus permisos de ingreso a EE. UU. Esta nueva denuncia se suma a una previa que Leyva presentó el 25 de septiembre, también ante la fiscal general estadounidense Pamela Bondi, en la que acusó al presidente Petro y al periodista español Juan Diego Quesada de “conductas delictuales” relacionadas con la publicación de unos audios presuntamente manipulados y difundidos por El País de América. En ellos, se escucharía al excanciller hablando de un supuesto golpe de Estado, material que Leyva asegura fue “editado caprichosamente”. En contexto: Excanciller Leyva presenta denuncia contra Petro en Estados Unidos por “desestabilizar el Gobierno”

El excanciller señaló que la conducta del presidente demuestra egocentrismo político y pidió a la fiscal Pamela Bondi investigar sus consecuencias. FOTO: PRESIDENCIA