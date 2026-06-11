Estos son los insumos para tratar el cáncer que producirá el país tras la aprobación de la ley nuclear

La plenaria del Senado aprobó en último debate la Ley nuclear, que le permitirá a Colombia fortalecer sus capacidades científicas, médicas y energéticas mediante la creación de la Agencia Nacional de Energía Nuclear.
La Ley permitiría avanzar hacia la construcción de un reactor nuclear de investigación capaz de producir insumos para el tratamiento del cáncer. Esto reduciría la dependencia de proveedores y fortalecería la soberanía sanitaria del país. Entre los insumos se encuentran radiofármacos, que se usan para el diagnóstico y tratamiento de cáncer.