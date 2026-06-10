Representante Leonardo Gallego renunció a la Comisión de Acusaciones tras intento de suspensión a Petro

“De mi profunda preocupación por los acontecimientos ocurridos en el día de hoy, y particularmente por la adopción de una medida cautelar que, en mi criterio, carece de fundamento suficiente y genera efectos políticos que trascienden el ámbito propio de las competencias institucionales de la comisión”, con aquellas palabras, Leonardo Gallego renunció a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El congresista del Partido Liberal se estaba refiriendo al auto realizado por Gloria Arizabaleta, que pretendía “suspender” al presidente Gustavo Petro.

En desarrollo...