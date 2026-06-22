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Laura Sarabia le pide a Petro y Cepeda respetar la democracia: “No puedo acompañar una narrativa de fraude”

La embajadora en el Reino Unido se distanció de los señalamientos de irregularidades en la jornada electoral y defendió la legitimidad del resultado. Desde Londres, pidió aceptar la voluntad de las urnas sin excepciones políticas.

  • “La democracia no puede ser un valor que defendamos solo cuando el resultado nos favorece” Laura Sarabia le pide a Petro y Cepeda respetar la democracia. Foto: Captura de video @laurisarabia / etty
    “La democracia no puede ser un valor que defendamos solo cuando el resultado nos favorece” Laura Sarabia le pide a Petro y Cepeda respetar la democracia. Foto: Captura de video @laurisarabia / etty
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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Tras el cierre de la jornada electoral de colombianos en el exterior, la embajadora en el Reino Unido, Laura Sarabia, difundió un mensaje en sus redes sociales en el que pidió respetar los resultados de las urnas y cuestionó los llamados a deslegitimar el proceso.

El pronunciamiento se conoció luego de la votación en el consulado de Londres, donde más de 10.000 ciudadanos colombianos acudieron a ejercer su derecho. “Acabamos de cerrar las urnas aquí en Londres y más de 10.000 colombianos se acercaron aquí al consulado a ejercer su derecho al voto”, afirmó en un video publicado en su cuenta de X.

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En su mensaje, Sarabia destacó el comportamiento de los votantes en el exterior y marcó distancia de los discursos que ponen en duda la transparencia del proceso electoral; rechazó cualquier señalamiento de fraude, en un contexto en el que el presidente Gustavo Petro no ha reconocido los resultados de la segunda vuelta.

“Y hoy no puedo acompañar una narrativa de fraude ni mucho menos de deslegitimación alguna a nuestras instituciones o al que piensa distinto a mí”, expresó.

La exministra de Relaciones Exteriores también se refirió a su trayectoria política anterior y a su relación con el actual gobierno, en un tono de autocrítica: “Hace cuatro años acompañé un proyecto político con la esperanza genuina de contribuir al cambio para Colombia. Y en ese camino cometimos aciertos, pero también cometimos errores. Y me incluyo sin reservas en esa reflexión (...) Los ciudadanos hablaron a través de las urnas. Y esa decisión, cualquiera que sea, merece respeto”, afirmó.

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En el mismo video, insistió en que la democracia no puede depender del resultado electoral. “La democracia no puede ser un valor que defendamos solo cuando el resultado nos favorece. Su verdadera fortaleza se demuestra cuando somos capaces de aceptar con serenidad y responsabilidad la voluntad popular”, agregó.

Sarabia cerró su mensaje con un llamado a la defensa de las instituciones y la estabilidad democrática. “Estaré siempre del lado de las instituciones, del lado de la Constitución, del lado del respeto por las reglas de juego. Y sobre todo del lado de defender nuestra democracia”, concluyó.

Este cierre del proceso electoral ha estado acompañado de señalamientos desde el Gobierno nacional; el Ministerio del Interior, Armando Benedetti, advirtió sobre una posible “aparición de tarjetones previamente marcados” en distintos puntos del país y el presidente Gustavo Petro ha insistido, sin pruebas, en la revisión de inconsistencias entre los registros de votación y los sufragios contabilizados; mientras tanto, avanzan los resultados del escrutinio oficial.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Laura Sarabia se distanció de las denuncias de fraude electoral?
La embajadora en el Reino Unido señaló que los ciudadanos ya se expresaron en las urnas y que los resultados deben respetarse, incluso si no favorecen a todos los sectores políticos.
¿Qué ocurrió en el consulado de Colombia en Londres durante las elecciones?
En el consulado de Londres, más de 10.000 colombianos participaron en la jornada electoral, según informó Laura Sarabia tras el cierre de urnas.
¿Qué postura tiene el Gobierno de Gustavo Petro frente a los resultados electorales?
Desde el Gobierno se han planteado dudas sobre inconsistencias en el proceso electoral, mientras que la Registraduría avanza en el escrutinio oficial de los votos.
¿Laura Sarabia sigue apoyando al gobierno de Gustavo Petro?
En su pronunciamiento, Sarabia marcó distancia de la narrativa de fraude y reconoció errores en su experiencia política previa dentro del mismo proyecto de gobierno.
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