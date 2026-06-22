Laura Sarabia le pide a Petro y Cepeda respetar la democracia: “No puedo acompañar una narrativa de fraude”

Tras el cierre de la jornada electoral de colombianos en el exterior, la embajadora en el Reino Unido, Laura Sarabia, difundió un mensaje en sus redes sociales en el que pidió respetar los resultados de las urnas y cuestionó los llamados a deslegitimar el proceso.

El pronunciamiento se conoció luego de la votación en el consulado de Londres, donde más de 10.000 ciudadanos colombianos acudieron a ejercer su derecho. “Acabamos de cerrar las urnas aquí en Londres y más de 10.000 colombianos se acercaron aquí al consulado a ejercer su derecho al voto”, afirmó en un video publicado en su cuenta de X.

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En su mensaje, Sarabia destacó el comportamiento de los votantes en el exterior y marcó distancia de los discursos que ponen en duda la transparencia del proceso electoral; rechazó cualquier señalamiento de fraude, en un contexto en el que el presidente Gustavo Petro no ha reconocido los resultados de la segunda vuelta.

“Y hoy no puedo acompañar una narrativa de fraude ni mucho menos de deslegitimación alguna a nuestras instituciones o al que piensa distinto a mí”, expresó.