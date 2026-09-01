Muertes por sobredosis de fentanilo cayeron 34 % en Estados Unidos, ¿cómo lo lograron?

Durante más de una década, las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos no dejaron de subir, impulsadas sobre todo por el fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína. A mediados de 2023 esa tendencia se revirtió de forma abrupta y, según datos oficiales, aún no se ha detenido.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) registraron el mayor descenso interanual documentado en sus 45 años de recolección de estos datos. Entre 2023 y 2024, las muertes totales por sobredosis cayeron cerca de un 27 %, de alrededor de 112.000 a unas 80.000 casos, según las cifras provisionales del organismo. Las muertes vinculadas a opioides sintéticos como el fentanilo bajaron todavía más: de 74.091 en 2023 a 48.661 en 2024, una disminución del 34 %.
La tendencia se sostuvo un año más: en 2025 se contabilizaron 69.973 muertes por sobredosis, casi 14 % menos que en 2024, lo que confirmó el tercer año consecutivo de caída y llevó las cifras a su nivel más bajo en cinco años. En su punto más alto, en 2021, las sobredosis habían superado las 100.000 muertes anuales por primera vez.