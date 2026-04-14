Petro “sin contexto”: los cinco exabruptos de su último Consejo de Ministros

“Gustavo Petro cree que ser presidente es lo mismo que ser un emperador”, afirmó el abogado Ramiro Bejarano, en una comparación que equipara la figura del jefe de Estado con la de un poder absoluto. La afirmación describe lo que los colombianos vieron este lunes 14 de abril durante el más reciente Consejo de Ministros, realizado en Ipiales, Nariño.
En esa jornada, el mandatario lanzó amenazas, hizo comentarios fuera de contexto y dio órdenes que sus funcionarios difícilmente podrían cumplir. Una intervención de más de tres horas, marcada por múltiples polémicas y calificativos que la convirtieron en otra más de sus controvertidas sesiones de gabinete.
El evento se realizó en la frontera con Ecuador para abordar las medidas frente a la región tras la decisión del gobierno ecuatoriano de imponer aranceles del 100 % a productos colombianos, según explicó el mandatario en su intervención.