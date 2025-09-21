¿Exembajador Camilo Romero se quedó sin abogado para retrasar los procesos en su contra?

La investigación contra el exembajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, sigue en curso en la Corte Suprema de Justicia, aunque a paso lento. Desde hace casi dos años el proceso se ha visto afectado por la ausencia de su abogado de confianza, situación que ha derivado en repetidos aplazamientos y en un choque con el alto tribunal sobre cómo garantizar el derecho a la defensa sin permitir dilaciones indefinidas.
La primera vez que Romero notificó que estaba sin abogado fue en diciembre de 2022, desde entonces el proceso ha avanzado con tropiezos. Cada vez que la Corte reanuda las diligencias, el exgobernador alega que no puede continuar porque su apoderado principal, el penalista Miguel Ángel del Río, no se encuentra disponible.