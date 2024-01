El ejercicio ayuda, pero...

Otro dato curioso de este estudio es que la disminución en el bienestar mental conforme sube el consumo de comida chatarra es igual en las personas que hacen ejercicio varias veces a la semana o todos los días y las que se ejercitan menos de una vez semanalmente o nunca.

Es decir: los que rara vez o nunca consumen estos alimentos y hacen ejercicio diariamente tienen un puntaje promedio del MHQ por encima de 100 (un buen estado de salud mental), mientras que los que no se ejercitan y no comen ultraprocesados tienen un puntaje por encima de 60. Entre tanto, los que hacen ejercicio todos los días y le dan a la ‘chatarra’ varias veces al día obtuvieron puntaje de 40 y los que la consumen con la misma frecuencia y no se ejercitan, tienen una puntuación por encima de cero.

“Esto significa que los alimentos ultraprocesados pueden ser uno de los principales culpables de la creciente carga de salud mental, particularmente en la gente joven, sus mayores consumidores”, anota la fundadora y científica jefa de Sapien Labs, Tara Thiagarajan.