Ojo: esto es lo que debe tener en su kit de emergencia ante alertas de réplicas

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que se registró en varias zonas del país durante la mañana de este lunes, persiste la posibilidad de que se presenten réplicas. Se tratan de movimientos sísmicos que pueden ocurrir minutos, horas, días e incluso semanas después del evento principal. Aunque generalmente son de menor intensidad, estas pueden ocasionar nuevos daños en edificaciones afectadas y representar un riesgo adicional para la población. Entérese: “Estamos listos para apoyar al pueblo de Colombia”: Gobierno Trump activa líneas de atención tras terremoto

Ante este panorama, los organismos de gestión del riesgo recomiendan que los hogares cuenten con un kit de emergencia para afrontar las primeras horas de una eventual evacuación o de posibles interrupciones en los servicios básicos. Entre los elementos que no deberían faltar se encuentra el agua potable. La recomendación es disponer de suficiente cantidad para al menos tres días, teniendo en cuenta las necesidades de cada integrante del hogar. También es importante contar con alimentos no perecederos, fáciles de almacenar y consumir, como los enlatados. El kit debe incluir además un botiquín de primeros auxilios con insumos básicos para atender heridas leves, así como los medicamentos de uso permanente de quienes padecen enfermedades crónicas.

Otros elementos fundamentales son una linterna, baterías de repuesto y, si es posible, un radio portátil que funcione con pilas o batería recargable. Estos dispositivos pueden ser clave para mantenerse informado en caso de cortes de energía o fallas en las comunicaciones.

Las autoridades también recomiendan guardar copias de documentos importantes en una bolsa impermeable, así como dinero en efectivo, debido a que durante una emergencia pueden presentarse inconvenientes con los sistemas electrónicos de pago. Dentro del kit también es conveniente incluir ropa de cambio, mantas, artículos de higiene personal, cargadores portátiles para teléfonos móviles y un silbato que permita alertar a los organismos de socorro en caso de quedar atrapado o necesitar ayuda. Para saber más: Temblor en Colombia: esto es lo que debe hacer durante y después de un sismo

Identifique rutas de evacuación

Además de preparar estos elementos, los expertos insisten en la importancia de identificar rutas de evacuación, conocer los puntos de encuentro establecidos por las autoridades locales y mantener un plan familiar de emergencia. Si ocurre una réplica, la recomendación es conservar la calma, alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras que hayan resultado afectadas por el sismo principal. Si se encuentra en un lugar seguro, evite salir corriendo y siga las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo.

Las autoridades continúan trabajando para atender la emergencia ocasionada por el sismo. Hasta el momento, se conoce un balance preliminar de 21 personas fallecidas en varias ciudades del país: 18 en Pereira, dos en Manizales y una en Quibdó. Además, se reportan graves afectaciones estructurales en estas ciudades y en Cali, donde continúan las labores de búsqueda, rescate, atención a los afectados y evaluación de los daños. Puede leer: ¿Se cayó la señal tras el terremoto? Estas son las opciones para comunicarse durante una emergencia

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