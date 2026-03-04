En libertad Miguel Maza Márquez, condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán

Un juez de Ejecución de Penas de Bogotá concedió la libertad condicional a Miguel Alfredo Maza Márquez, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), condenado a 30 años de prisión por su responsabilidad en el magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento.
La decisión se adoptó tras verificar que el general (r) cumplió el tiempo mínimo exigido por la ley para acceder al beneficio, así como los requisitos administrativos y disciplinarios, incluida la acreditación de buena conducta. El fallo fijó un periodo de prueba de 132 meses, 29 días y 13 horas y le impuso la obligación de constituir una caución prendaria equivalente a cinco salarios mínimos como garantía de cumplimiento.