Juntas de Acción Comunal, ¿las ‘registradurías’ de las disidencias para carnetizar?

Los grupos armados en zonas de Caquetá, por ejemplo, trasladan la responsabilidad de la carnetización a las JAC, obligando a los líderes a realizar censos casa por casa. No es un trámite solo de elecciones; está desde 2020 más o menos.