Juntas de Acción Comunal, ¿las ‘registradurías’ de las disidencias para carnetizar?

La primera vez que Laura entendió que un carné valía más que la cédula fue una mañana cualquiera de trocha, barro y gasolina. Iba en moto desde La Aguililla hacia Andes, en zona rural del Caquetá, hace como unas seis semanas, acompañada de un amigo. El camino era el de siempre: polvo, silencio y curvas donde sabe que, en cualquier momento, aparecen hombres armados que escampan el calor infernal bajo techos de algunas casas o de árboles de mango. Entonces vino el retén. No eran policías. No eran soldados. Eran uniformados de las disidencias de las Farc al mando de Alexander Díaz, alias Calarcá, hoy sentado en una mesa de paz con el Gobierno en medio de sus continuas fechorías. Les pidieron los carnés. Laura sacó el suyo: estaba vigente. El del...