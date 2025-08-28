“Yo no ando buscando retenes de bandidos; recorro el Huila porque es mi derecho”: congresista Triana a Petro

Julio César Triana, el representante a la Cámara por el partido Cambio Radical y víctima reciente de un atentado en carreteras del Huila, le respondió al presidente, Gustavo Petro, que no anda en la búsqueda de retenes de “bandidos”, sino en su labor de congresista de recorrer su departamento. “Presidente @petrogustavo, Yo no ando buscando retenes de bandidos. Yo recorro el Huila porque es mi derecho como congresista y como líder político, así como usted también lo hizo en su momento.. Es el Estado el que tiene el deber de garantizar que podamos movernos seguros”, afirmó Triana, desde su cuenta de X.

La respuesta del congresista salió al paso del mensaje en esa misma red social del presidente Petro en la que puso en duda el atentado contra Triana del pasado 13 de agosto a la salida del municipio de La Plata, cuando hombres dispararon a su vehículo. Lea también: Representante Julio César Triana denuncia que fue víctima de atentado al salir de La Plata, Huila: “nos dispararon con fusil” "Tengo que informar que el representante Triana no recibió un ataque por razones políticas. Se metió a un retén de bandidos que ya llevaban varios autos heridos". La escolta que el Gobierno le puso al representante fue capaz de sacarlo del peligro”, afirmó el Jefe de Estado.

Triana aseguró que era “grave” que el Presidente reconociera “la existencia de retenes ilegales” y no actuara contra ellos y al hacerlo terminaba “legitimando la impunidad de los criminales”. “O lo que usted pretende decir es que ya no podemos recorrer nuestros territorios porque eso equivale a “buscar retenes”... En otras palabras, quiere invertir la realidad: culpar a los colombianos en vez de reconocer que el Estado falló en brindar seguridad y movilidad”, añadió el congresista. Catherine Juvinao, también representante a la Cámara, calificó el mensaje de Petro de “una ruindad e inhumanidad desconcertantes”.

El congresista del Partido Verde le recordó al mandatario que en mayo y octubre del año anterior, Triana “denunció amenazas de muerte” y recordó que el pasado 12 de agosto las “disidencias del frente Rodrigo Cadete lo declararon objetivo militar”, luego de lo cual fue víctima del atentado. Agrega que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, "atribuyó el ataque a disidencias de las Farc bajo alias Iván Mordisco. ¿Cómo es posible que usted salga con una afirmación tan irresponsable?". Al igual que Triana, el Representante le dijo al Jefe de Estado que reconocer la existencia de retenes ilegales y culpar a las víctimas no solo es “insólito” sino detestable. "Su actitud es ruina, baja y revictimizante. ¿En qué momento pasó usted de proponer la paz para Colombia a culpar a un congresista amenazado de 'meterse en un retén de bandidos'? Qué horrible versión suya le ha sacado ser Presidente. Usted no está a la altura, definitivamente”, apuntó Juvinao.