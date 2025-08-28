“Yo no ando buscando retenes de bandidos; recorro el Huila porque es mi derecho”: congresista Triana a Petro

Julio César Triana, el representante a la Cámara por el partido Cambio Radical y víctima reciente de un atentado en carreteras del Huila, le respondió al presidente, Gustavo Petro, que no anda en la búsqueda de retenes de “bandidos”, sino en su labor de congresista de recorrer su departamento.
“Presidente @petrogustavo, Yo no ando buscando retenes de bandidos. Yo recorro el Huila porque es mi derecho como congresista y como líder político, así como usted también lo hizo en su momento.. Es el Estado el que tiene el deber de garantizar que podamos movernos seguros”, afirmó Triana, desde su cuenta de X.